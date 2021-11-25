假消息害的！ 希拉蕊聲援拜登：人民不感謝紓困、基礎建設成就

美國前國務卿希拉蕊。（資料照，美聯社）

2021/11/25 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登上任迄今，接連通過武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情紓困與跨黨派基礎建設法案。對此，美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）在受訪時指出，民眾容易受到「假消息」欺騙，不懂得「感謝」拜登的非凡成就。

根據《福斯新聞台》報導，美國前國務卿希拉蕊，23日登上MSNBC政論節目「雷切爾．馬多秀」（The Rachel Maddow Show）指出，總統拜登的「立法成就」值得讚揚，但一般民眾卻無法理解或感謝。

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希拉蕊指出：「民主就是混亂，許多人看到紊亂的立法過程，會感到有些沮喪，拜登政府在一年內，已經從參眾兩院成功闖關，通過2項重大法案，但民眾真的不懂得感謝。」而她所指的，正是紓困與基礎建設法案。

希拉蕊也提到由民主黨背書的「大規模社會支出法案」，已經在眾議院通過，但以目前情勢而言，幾乎沒有可能在參議院闖關成功。

希拉蕊補充：「無論如何，這些（紓困及基建法案）都是非凡的成就，但因為今日我們獲取資訊的方式；也因為缺乏具有『史觀』，能幫助我們了解所見所聞的『看守者』，讓選民容易受到假消息煽動，很不幸地，共和黨很擅長利用這些訊息。」

《福斯新聞台》分析，每當談到經濟議題，民主黨人有質疑「民眾見解」的趨勢，而希拉蕊的評論，也加入了這個陣線。在歷經維吉尼亞州長選舉慘敗後，民主黨恐將面臨2022期中選舉的潛在困局。

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美國總統拜登。（美聯社）

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