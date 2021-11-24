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    法國日增逾3萬例創8月以來新高 衛生部長：處於第5波疫情

    法國過去一天新增逾3萬例確診，創8月以來新高，連續11天病例增幅高於或接近50%。法國衛生部長維宏（見圖）表示，法國正處於第五波疫情中。（法新社）

    法國過去一天新增逾3萬例確診，創8月以來新高，連續11天病例增幅高於或接近50%。法國衛生部長維宏（見圖）表示，法國正處於第五波疫情中。（法新社）

    2021/11/24 07:05

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，法國過去一天新增逾3萬例確診，創8月以來新高，連續11天病例增幅高於或接近50%，法國政府宣布目前該國正處於第五波疫情，為遏止疫情持續擴散，衛生監管機構也建議40歲以上民眾接種加強劑。

    歐洲近期疫情不斷升溫，世界衛生組織（WHO）23日警告，依目前疫情發展趨勢評估，到明年3月染疫病故人數將增加70萬人，讓染疫死亡總數增至220萬人。其中法國過去一天新增確診3萬454例，為8月11日以來首度單日新增確診逾3萬例，與上週二相比單日確診上升54%。

    除了確診數，法國住院及重症人數也持續上升，週二時共有8338名患者住院，比前一天新增759人，其中1455人住進重症監護室，比週一新增49人。為有效遏止疫情擴散，衛生監管機構上週也建議40歲以上民眾接種加強劑疫苗，同時也要求所有進出小學的人士都需配戴口罩。

    上週末出訪比利時的法國總理卡斯特克斯（Jean Castex），在回國後也於22日確診染疫，比利時首相德克魯（Alexander De Croo）及4名內閣部長也遭到波及，需進行自我隔離。

    法國衛生部長維宏（Olivier Veran）週二在國會表示，24小時內新增3萬例顯示感染率增長非常大，同時也不幸地表明了法國正處於第五波疫情中。

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