歐洲疫情嚴重恐病歿220萬人 WHO呼籲：高風險群快打第3劑

奧地利一名少女15日接種武肺疫苗。（美聯社）

2021/11/23 23:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）歐洲區辦公室23日發表聲明，警告根據目前歐洲的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）發展趨勢預測，接下來幾個月歐洲染疫病故人數將增加多達70萬人，到明年3月累計病故人數達到220萬人。

歐洲目前正與第4波疫情奮戰，世衛歐洲區辦公室這份聲明指出，Delta變種病毒株的高傳播力、防疫管制措施放寬、以及很大部份歐洲人口未接種疫苗，是造成歐洲這波疫情的三大因素，「根據當前趨勢，預測到明年春天，累計通報病故人數將超過220萬人」，現在到明年3月1日這段期間，世衛估計歐洲區53國有49國醫院或加護病房將面臨高度或極高度壓力。

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歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）說，「今天，歐洲和中亞的新冠病毒疫情情況十分嚴重，我們正面臨充滿挑戰的冬季」。世衛歐洲區涵蓋部份中亞國家，上週通報感染死亡人數上升到將近每日新增4200例。

世衛向來呼籲到今年底前暫停接種第3劑疫苗，以利疫苗更廣泛提供給接種覆蓋率遠遠落後的開發中國家，不過，世衛歐洲區辦公室在23日的聲明中指出，越來越多證據顯示，疫苗對感染和輕症的保護力下降，應該優先給予最易受感染族群接種「第3劑」（加強劑），包括免疫力低、60歲以上以及醫護人員。

克魯格說，應對確診和感染死亡病例數持續上升，需要的是「加強版疫苗」（vaccine plus）手段，「意思是，接種標準的疫苗接種劑數，如果有提供的話，接種加強劑，以及將防疫措施融入我們日常生活中。」

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