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    Uber Eats賣大麻了！ 加拿大開放到店自取

    Uber今日宣布，旗下的Uber Eats，除了可以訂購食物或飲料外，在加拿大還可以購買大麻菸草。示意圖。（美聯社）

    Uber今日宣布，旗下的Uber Eats，除了可以訂購食物或飲料外，在加拿大還可以購買大麻菸草。示意圖。（美聯社）

    2021/11/23 16:16

    〔即時新聞／綜合報導〕Uber今日宣布，旗下的Uber Eats除了可以訂購食物或飲料外，在加拿大還可以購買大麻菸草。不過，目前想購買的顧客，只能在下單後，自行到店取貨，且目前該服務只在首都渥太華及多倫多市提供。

    綜合外媒報導，Uber在聲明中表示，他們與加拿大大麻零售商合作「Tokyo Smoke」合作，讓客戶可以直接在其app上訂購大麻及相關產品，只要點擊並驗證身分，確認符合法定購買年齡後，顧客就會被引導至最近的Tokyo Smoke店面取貨。

    Uber表示，「所有訂單將在購買後的1小時內準備好」，而Tokyo Smoke歸屬Canopy Growth所有，目前在渥太華已有50家店，近期還拓展6間門市。Uber也稱這是「外送網路公司的全球首創」。

    據悉，加拿大於2018年10月，通過非醫用的娛樂用大麻合法化。而根據BDS Analytics公司研究數據顯示，2021年加拿大的大麻銷售額將達到40億美元（約新台幣1111億元），預計到2026年將增長到67億美元（約新台幣1861億元）。

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