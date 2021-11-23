拜登要求公務員打疫苗 白宮：90％已接種第1劑

白宮22日表示，美國聯邦政府的350萬工作人員中，超過90%已接種1劑疫苗。（法新社資料照）

2021/11/23 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登9月要求聯邦政府工作人員，必須在11月22日完成接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。白宮22日表示，美國聯邦政府的350萬工作人員中，超過90%已接種1劑疫苗。

《路透》報導，白宮表示，總體而言，政府認為95%的聯邦工作人員已接種疫苗，不是已經打過疫苗，或是正在接種疫苗，不然就是有醫學或宗教豁免的理由。美國官員拒絕透露完全接種疫苗的聯邦僱員的總數，但表示90%中的絕大多數已接種2劑疫苗。

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白宮官員說，由於聯邦工作人員在22日截止日的稍晚繼續呈交證明，而且所有僱員提交的證明可能尚未得到處理，最終的數字將會變化。這些數字顯示，可能有17.5萬名聯邦工作人員還沒接種疫苗，且尚未執行這些規定。

美國政府強調，沒有接種疫苗的聯邦工作人員不會立即被停職或解僱，也不會影響休假，但沒有接種疫苗的聯邦僱員將會進入「諮詢程序」，如果繼續在沒有獲得疫苗豁免批准的情況下不打疫苗，最終可能導致停職。

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