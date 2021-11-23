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    美佛州4黑人被誤判性侵白人少女 72年後終於洗刷冤屈

    美國佛州4名非裔男子於1949年被誤判性侵白人少女罪名成立，72年後才洗刷冤屈。（美聯社）

    美國佛州4名非裔男子於1949年被誤判性侵白人少女罪名成立，72年後才洗刷冤屈。（美聯社）

    2021/11/23 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州4名非裔男子托馬斯（Ernest Thomas）、謝菲爾德（Samuel Shepherd）、格林利（Charles Greenlee）、歐文（Walter Irvin），於1949年被誤判性侵白人少女罪名成立，法院直到72年後才撤銷判決，但4人早已離世。

    《CNN》報導，當年，這4人被指控在佛州格羅夫蘭（Groveland）性侵少女帕吉（Norma Padgett ），因此他們又被稱為「格羅夫蘭4人組」，在僅有受害者證詞而無其他證據之下，被陪審團認定犯案。

    據了解，帕吉當時聲稱在1949年7月16日晚間，她因為車子拋錨被路過的4名男子性侵，雖然一開始就有人懷疑她的說法，但托馬斯隨後在追捕的過程中被射殺，另3人落網並被嚴刑拷打直至招供。

    最終，格林利獲判無期徒刑，後來假釋出獄活到2012年，謝菲爾德和歐文則是死刑，這2人在轉移監獄時被警長以自衛為由槍殺，就這樣，「格羅夫蘭4人組」從此成為美國種族隔離制度期間佛州最大的誤判案件之一。

    對此，佛州萊克郡巡迴法院於當地時間11月22日，撤銷托馬斯和謝菲爾德的起訴、推翻格林利和歐文的定罪，洗刷72年以來的冤屈，讓出席聆聽判決的4人後代激動不已。

    4名非裔男子的後代對於家族重獲清白激動不已。（美聯社）

    4名非裔男子的後代對於家族重獲清白激動不已。（美聯社）

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