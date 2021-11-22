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    瑞典智庫：全球70％人口 生活在非民主或民主倒退國家

    瑞典智庫指出，疫情促使更多人生活在威權中，而美國等傳統民主國家也面臨考驗。圖為美國紐約市及自由女神像。（路透檔案照）

    瑞典智庫指出，疫情促使更多人生活在威權中，而美國等傳統民主國家也面臨考驗。圖為美國紐約市及自由女神像。（路透檔案照）

    2021/11/22 16:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕總部設於瑞典斯德哥爾摩的國際智庫「國際民主及選舉協助研究所」（International IDEA）22日發表報告指出，愈來愈多國家走向獨裁，而面臨威脅的民主國家數量之多亦是前所未見，主因為各國利用防疫進行打壓，以及假消息分裂社會等。

    綜合《法新社》等外媒報導，「國際民主及選舉協助研究所」根據50年來針對約160國的民主指標進行評估，將這些國家分為3大類：民主國家（含民主倒退的國家）、「混合型」政府以及獨裁政權。

    該所在題為「2021全球民主現況」（Global State of Democracy 2021）的報告中指出，目前全球有超過4分之1人口生活在民主倒退的國家，若加上獨裁主義或民主與獨裁「混合型」政權，比例上升至逾3分之2，亦即70％人口。

    報告指出，中國及其他威權獨裁國家利用武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，吹捧政府的防疫能力，同時利用疫情擴大打壓。與此同時，疫情也為白俄羅斯、古巴、緬甸、尼加拉瓜、委內瑞拉等國鎮壓異己提供額外的工具和藉口。

    值得注意的是，報告首度將美國列入「民主倒退」名單，指美國至少從2019年開始出現這種情況，並在2020到2021年出現「歷史性轉折點」，亦即前總統川普質疑2020美國大選結果合法性之際。

    另外，匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞和塞爾維亞等，則是民主程度跌幅最大的歐洲國家。土耳其則是2010年到2020年間跌幅最大的國家之一。

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