嚇人！ 他路邊臨停留熟睡女友在車上 遭噁男開走性騷擾
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市1名26歲男子把車臨停在路邊，獨自留下正在熟睡中的女友，未料路旁1名陌生男子見狀，等這名男子走遠後，竟趁機將車開走，將這名熟睡的女子載往他處後性騷擾；據悉，當地警方正展開調查中。
綜合外媒報導，事件本月7日發生在布魯克林區，從影片可見，1名26歲男子把車子臨停在路邊，27歲的女友當時在車上熟睡，男子下車走到不遠處後，路旁1名陌生男子先是在汽車附近徘迴，接著逕自開門上車。
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當地警方提到，男嫌隨後把27歲女子載到皇后區附近，接著趁女子還在熟睡中，把手伸進女子的褲中、強行親吻，受害者從睡夢中驚醒後，發現對象並非男友嚇得大叫，男嫌便即刻下車逃逸，目前警方仍在追捕中。
警方表示，犯案男子介於35歲至40歲之間，目前推測是1名西班牙裔，呼籲如有民眾目擊，懇請提供進一步線索。
CREEPY and caught on camera???? A woman’s boyfriend temporarily got out of a car, and left it running with his sleeping girlfriend inside…when a man nearby decides to steal the car with the woman in it!! She woke up a mile down the road to him sexually assaulting her. @NYPDnews pic.twitter.com/DFCeDF9hZM— Mary-Lyn Buckley （@ml_buckley） November 21, 2021