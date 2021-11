嚇人！ 他路邊臨停留熟睡女友在車上 遭噁男開走性騷擾

2021/11/22 16:54

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐約市1名26歲男子把車臨停在路邊,獨自留下正在熟睡中的女友,未料路旁1名陌生男子見狀,等這名男子走遠後,竟趁機將車開走,將這名熟睡的女子載往他處後性騷擾;據悉,當地警方正展開調查中。

綜合外媒報導,事件本月7日發生在布魯克林區,從影片可見,1名26歲男子把車子臨停在路邊,27歲的女友當時在車上熟睡,男子下車走到不遠處後,路旁1名陌生男子先是在汽車附近徘迴,接著逕自開門上車。

當地警方提到,男嫌隨後把27歲女子載到皇后區附近,接著趁女子還在熟睡中,把手伸進女子的褲中、強行親吻,受害者從睡夢中驚醒後,發現對象並非男友嚇得大叫,男嫌便即刻下車逃逸,目前警方仍在追捕中。

警方表示,犯案男子介於35歲至40歲之間,目前推測是1名西班牙裔,呼籲如有民眾目擊,懇請提供進一步線索。

