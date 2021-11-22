南韓疫情持續升溫 重症病例連續3日超過500例

南韓本月1日起實施第一階段恢復日常措施後，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻持續升溫，連續6日新增確診數突破3千例後，昨單日確診數下降至2827例，迄今重症病例連續3天超過500例。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

2021/11/22 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕南韓本月1日起實施第一階段恢復日常措施後，國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情卻持續升溫，連續6日新增確診數突破3千例後，昨單日確診數下降至2827例，迄今重症病例連續3日超過500例。

根據《韓聯社》報導，時隔6日單日新增確診數下降至3千人以下，截至今日凌晨0時，昨新增2827例確診，死亡24例，其中2806例為本土社區感染，境外輸入有21例，現有重症患者達515例，已連續3日超過500例重症患者；全國總確診數為41萬8252例、累計死亡人數達3298例。

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報導提到，由於冬季氣溫降低，將有利於病毒傳播，加上本月22日起全國學校恢復實體到校上課，未來疫情可能加劇。

據悉，雖然週末檢測量降低，但病例數卻沒有下降，相較於本月14日確診數還多出822例，創下週末確診人數的最高紀錄。

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