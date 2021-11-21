為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    允設台灣代表處 立陶宛前總理：意味將與中國斷交

    思科威爾內里在2016年至2020年擔任立陶宛總理，現職為國家議會議員。（路透檔案照）

    思科威爾內里在2016年至2020年擔任立陶宛總理，現職為國家議會議員。（路透檔案照）

    2021/11/21 16:16

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對我國「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作，引起立陶宛與中國外交衝突一事，立陶宛前總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）受訪表示，台灣代表處順利設立，實際上就意味立陶宛將會與中國斷交。

    《印度聯合新聞社》（UNI）21日報導，「駐立陶宛台灣代表處」18日掛牌運作，象徵台立關係更進一步，但中國隨即在21日宣布，中國與立陶宛的外交關係由「大使級」降為「代辦級」。

    兩國之間有正式的外交關係時，互相派遣的使節依等級高至低，可分為大使、公使、駐辦公使及代辦等。

    對於此次外交風波，立陶宛前總理思科威爾內里19日受訪指出，立陶宛和台灣互設代表處，實際上就意味立陶宛和中國的關係將會中斷，不會與中國有外交或經貿關係。

    與此同時，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）19日證實，立陶宛將與美國國家進出口銀行簽署6億美元的出口信貸協議。美國此舉旨在緩解立陶宛遭中國打壓造成的財政損失。

    藍斯柏吉斯也在香港《南華早報》專訪中，呼籲歐盟在立陶宛與中國衝突之際，給予立陶宛「實質支持」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國報復立陶宛將外交關係降為「代辦級」 陸委會：蠻橫不堪
    2021/11/21 16:01

    中國報復立陶宛將外交關係降為「代辦級」 陸委會：蠻橫不堪
    外交關係遭中國降級 立陶宛回應：有權擴大與台灣的合作
    2021/11/21 15:15

    外交關係遭中國降級 立陶宛回應：有權擴大與台灣的合作

    歌劇院《塞維亞理髮師》黑白默片風經典新繹
    剛嗆立陶宛後果自負 中國今將兩國外交關係降為「代辦級」
    2021/11/21 11:59

    剛嗆立陶宛後果自負 中國今將兩國外交關係降為「代辦級」
    駐匈代表出席國際研討會 呼籲中東歐與台灣加強合作
    2021/11/21 10:07

    駐匈代表出席國際研討會 呼籲中東歐與台灣加強合作

    20年的傳奇！盧彥勳紀念盒開始預購
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播