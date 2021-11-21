允設台灣代表處 立陶宛前總理：意味將與中國斷交

思科威爾內里在2016年至2020年擔任立陶宛總理，現職為國家議會議員。（路透檔案照）

2021/11/21 16:16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對我國「駐立陶宛台灣代表處」掛牌運作，引起立陶宛與中國外交衝突一事，立陶宛前總理思科威爾內里（Saulius Skvernelis）受訪表示，台灣代表處順利設立，實際上就意味立陶宛將會與中國斷交。

《印度聯合新聞社》（UNI）21日報導，「駐立陶宛台灣代表處」18日掛牌運作，象徵台立關係更進一步，但中國隨即在21日宣布，中國與立陶宛的外交關係由「大使級」降為「代辦級」。

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兩國之間有正式的外交關係時，互相派遣的使節依等級高至低，可分為大使、公使、駐辦公使及代辦等。

對於此次外交風波，立陶宛前總理思科威爾內里19日受訪指出，立陶宛和台灣互設代表處，實際上就意味立陶宛和中國的關係將會中斷，不會與中國有外交或經貿關係。

與此同時，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）19日證實，立陶宛將與美國國家進出口銀行簽署6億美元的出口信貸協議。美國此舉旨在緩解立陶宛遭中國打壓造成的財政損失。

藍斯柏吉斯也在香港《南華早報》專訪中，呼籲歐盟在立陶宛與中國衝突之際，給予立陶宛「實質支持」。

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