美前國務卿季辛吉：預估中國10年內不會攻台

美國前國務卿季辛吉表示，他認為中國不會在未來10年內以軍事手段進攻台灣，但可能持續削弱台灣地位。（歐新社）

2021/11/21 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕國際政治學均勢理論大師、美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）接受美國媒體採訪時表示，他認為中國不會在未來10年內以軍事手段進攻台灣，但可能持續削弱台灣地位。

據《彭博》報導，現年98歲的美國前國務卿季辛吉接受《CNN》節目《Fared Zakaria GPS》採訪，他表示：「我所見，（中國）預計不會在10年內全面進攻台灣。」不過季辛吉也同時表示，可以預見的是，中國大陸將採取措施，削弱台灣展現「實質自治」能力的表現。

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在針對美中關係部分，季辛吉認為，美國國內人都想成為鷹派，他們都認為中國的首要目標是稱霸世界，季辛吉指出，中國不會因此自動成為美國的競爭對手，「我們的主要目標應該是避免對抗」，認為上週的拜習視訊會議，是美國總統拜登「開始朝著不同的方向前進」；相關採訪片段預計在當地時間21日播出。

美國前國務卿季辛吉1971年7月9至11日秘密訪問中國，為美中關係正常化及前總統尼克森訪中探路，對於近期美中關係緊張，季辛吉曾疾呼兩國需要另一個「尼克森訪中時刻」，儘快展開對話。

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