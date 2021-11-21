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    辣模跑趴、隔日被棄屍路邊 家屬崩潰：被下藥了

    美國24歲辣模克里斯蒂（Christy Giles）日前與閨蜜參加派對，然而12小時後卻被人發現陳屍街道。（圖擷取自IG＠christygilesx）

    美國24歲辣模克里斯蒂（Christy Giles）日前與閨蜜參加派對，然而12小時後卻被人發現陳屍街道。（圖擷取自IG＠christygilesx）

    2021/11/21 15:10

    〔即時新聞／綜合報導〕美國24歲辣模克里斯蒂（Christy Giles）日前與閨蜜參加派對，然而12小時後卻被人發現陳屍街道，全身無明顯外傷，但體內被驗出有毒品反應，而閨蜜目前仍在醫院與死神拔河中。家屬得知噩耗後悲痛萬分，並懷疑倆人是遭到下藥性侵，當局正在調查中。

    綜合外媒報導，克里斯蒂和26歲的友人希爾達（Hilda Marcela Cabrales-Arzola），12日晚間前往西好萊塢參加派對後，卻被人發現陳屍於卡爾弗城（Culver City）1間醫院的人行道上，而閨蜜則被發現在西洛杉磯的另1家醫院，目前陷入昏迷，情況相當危急。

    報導指出，家屬得知消息後悲痛萬分，克里斯蒂的丈夫西勒斯（Jan Cilliers）透露，13日凌晨5時48分，妻子當時有傳訊息給閨蜜說「我們離開這裡吧」，並搭配一個瞪大雙眼的表情符號，但之就再也沒有傳送或接收任何訊息，因此他推測當時妻子已經遭到控制行動。

    另外，西勒斯還調閱了附近監視器，發現拍到3名可疑的蒙面男子，他們開著沒有車牌的轎車，將克里斯蒂從車上搬下來後，就丟棄在人行道上。事後，警方在克里斯蒂的體內驗出海洛因成分，她的母親強調女兒及她的朋友絕不會碰毒品，並懷疑倆人是遭下藥綁架，「這些男人用毒品把我女兒和她的朋友控制住10多個小時，我認為他們還性侵了她」。

    根據警方初步調查，克里斯蒂很可能死於藥物過量，然而官方毒物學報告8週後才會完成，因此仍有待警方進一步調查。

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