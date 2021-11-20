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    布林肯訪非重振雙邊關係 暗酸中國：美國不會帶來無力負擔債務

    布林肯20日在塞內加爾達卡美國企業與塞國政府的商務外交活動上發表演說。（路透）

    布林肯20日在塞內加爾達卡美國企業與塞國政府的商務外交活動上發表演說。（路透）

    2021/11/20 23:18

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯本週訪問非洲肯亞、奈及利亞和塞內加爾三國，積極釋放有意重振美國忽略已久的非洲關係的訊號。繼前一天在奈及利亞表示「其他國家的」基礎建設合約可能「不透明、脅迫」後，布林肯20日在塞內加爾表示，美國投資非洲「不會使這國家背負它無力負擔的債務」，暗酸中國意味明顯。

    布林肯20日在塞內加爾首都達卡，與塞國經濟部長霍特（Amadou Hott）共同見證兩國簽署4項總金額約10億美元（273億台幣）的合約。布林肯說，這筆投資顯示「我們同有民主、透明、法治以及創新的價值觀」，他還暗酸中國說，美國的投資「不會使這個國家背負它無力負擔的債務」。

    這10億美元將用於道路建設、交通管理、全國緊急服務通訊網、改善與鄰國之間的貿易走廊等，參與的美國企業有貝泰公司（Bechtel Corp.）和立方運輸系統公司（Cubic Transportation Systems）。

    美國在非洲的影響力正持續拱手讓給中國和其它全球大國之際，布林肯在這趟肯亞、奈及利亞和塞內加爾非洲三國訪問中，釋放美國有意重振忽略已久的非洲關係的訊息，表示將視非洲為「主要地緣政治力量」，能為這塊大陸帶來實實在在的利益。

    布林肯19日在設於奈及利亞首都阿布加的西非經濟合作組織「西非經濟共同體」（ECOWAS）總部發表演說，沒有明白點出中國，但是說他知道非洲一直「擔心和外國打交道常有的附加條件」，並指「其他國家的基礎建設合約」可能是「不透明、脅迫、造成負擔不了的債務，破壞環境而且不見得對當地人民有利」。

    他說，美國的作法「完全不同」，「美國不會限制你們與其他國家的夥伴關係」，「我們不要你們選邊站，我們希望給你們選項」，他說美國的作法「會是可負擔的、透明的，而且出於價值觀」。

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