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    尼泊爾國安報告：中國間諜潛入 暗中阻止與美合作

    尼泊爾媒體取得的國安報告顯示，中國間諜試圖收買尼國菁英，影響政府與美國展開基礎建設合作。圖為尼國首都加德滿都市區。（美聯社）

    尼泊爾媒體取得的國安報告顯示，中國間諜試圖收買尼國菁英，影響政府與美國展開基礎建設合作。圖為尼國首都加德滿都市區。（美聯社）

    2021/11/20 19:03

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國的「印太戰略」包圍網，令中國坐立難安！尼泊爾媒體「Khabarhub」近日取得國家安全單位一份報告，揭露中國國家安全部人員長期潛伏境內，暗中離間尼國與美國等外國的關係，包括透過收買當地菁英階級，企圖使美國在尼國推動的「千年挑戰」補助計畫半途而廢。

    該媒體取得的尼泊爾國安單位機密報告，在針對境內的中國情報行動調查數月後，完成長達50頁的報告，詳細記錄中國間諜如何在境內運作，以及其任務次序、目的、聯繫網和人員資料等，甚至羅列假扮成外交官、記者和商人的中國情報官員身份。

    其中，有5頁對37歲的「寧林」有詳實介紹，指他1984年8月16日生於中國湖北省，隸屬專門蒐集外國情報及進行反情報行動的中國國安部。此人持有2本護照，另一本的名稱為「奧斯卡．寧」（Oscar Ning，譯音）。

    報告指稱，寧林為首的中國間諜，持續在背後挑撥尼國與外國的關係，美國更是頭號目標。他們目前最重要的任務，是不計代價地收買尼國政治人物、學者、媒體、商人等各界有力人士，遊說他們反對國會通過美尼合作的「千年挑戰」（Millennium Challenge Corporation，MCC）補助計畫，甚至刻意散布不實資訊，企圖破壞美國形象。尼國總理德巴（Sher Bahadur Deuba）上任後，寧林變得更加活躍。

    據了解，「千年挑戰」計畫在美國前總統布希時代確立，旨在促進美國與其他國家合作推動基礎建設。尼國是在2017年9月與時任美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）達成協議，由美國援助5億美元、尼國自籌1.3億美元，在尼國建設供電、公路等，但合約須先由兩國國會各自批准，才給了中國趁勢作亂的機會。

    尼國安全和情報官員指出，他們已從商業、學術和媒體等各個層面，監控中國情報機構的一舉一動，並已掌握中國情報網的證據，僅待政府下令瓦解。他們也警告，中國情報活動的增加和強化，可能會影響尼國的政治主張。

    前尼國駐丹麥大使卡爾納（Vijay Kant Karna）說，這無疑是中國公然干涉內政的例證，「尼國近來夾在地緣政治對立的縫隙，中國情報活動增加就是後果。」

    「自由亞洲電台」（RFA）進一步引述澳州雪梨科技大學政治學教授馮崇義分析，儘管無法證實該報告的真偽，但內容完全符合北京統戰和擴張的手法，而北京之所以「相中」尼國，與美國等西方民主國家的「印太戰略」脫不了干係，因為北京憂心地緣政治上有緊密聯繫的鄰國，與西方愈走愈近。

    此外，他也認為，若非北京的做法「越線」，否則不至於被尼國「揭底」。

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