神學士發言人：先承認我們政府 再來談人權

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，國際社會要先承認神學士政府，他們才能處理人權問題。（法新社）

2021/09/21 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕神學士（Taliban，或譯塔利班）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在昨日（20）指出，如果國際社會承認新政權，他們才會解決侵犯人權的指控，特別是女性的受教權及工作權。

根據《黎明新聞》報導，塔利班政府發言人、資訊暨文化部長穆賈希德在接受訪問時表示，各界接連抨擊他們侵犯人權的部分，卻又不承認神學士政府，「對他們（各國）來說，負責地對待我們並承認我們的現任政府是個負責任的政權後。他們才能合法地告知我們他們關切的事項，我們也才可以解決他們的擔憂」。

歐洲聯盟駐阿富汗代表團首長布朗特（Andreas VonBrandt）19日曾表示，歐盟對神學士政府侵犯人權情勢深表關切，特別是女性的受教育與工作權。

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而Hizb-e-Mutahid-Fikre Mardum阿富汗領導人佩格（Saleem Paiger）批評，神學士不應該將調查侵犯人權的指控，作為獲得世界認可的條件。

阿富汗獨立人權委員會（AIHRC）19日發表聲明指出，自8月15日阿富汗政府垮台後，神學士政權一直未能履行職責，並透露該政權部隊已占據其辦公室及其設備。同時要求聯合國人權理事會成立獨立機構監督阿富汗的人權情勢，以及呼籲神學士尊重人權與AIHRC的獨立性。

對此，穆賈希德回應，AIHRC是前阿富汗政府屬下機構、並非國際組織，但即使如此，塔利班政府已著手調查士兵占據AIHRC辦公室一事。

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