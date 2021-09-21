為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    神學士發言人：先承認我們政府 再來談人權

    塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，國際社會要先承認神學士政府，他們才能處理人權問題。（法新社）

    塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，國際社會要先承認神學士政府，他們才能處理人權問題。（法新社）

    2021/09/21 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕神學士（Taliban，或譯塔利班）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在昨日（20）指出，如果國際社會承認新政權，他們才會解決侵犯人權的指控，特別是女性的受教權及工作權。

    根據《黎明新聞》報導，塔利班政府發言人、資訊暨文化部長穆賈希德在接受訪問時表示，各界接連抨擊他們侵犯人權的部分，卻又不承認神學士政府，「對他們（各國）來說，負責地對待我們並承認我們的現任政府是個負責任的政權後。他們才能合法地告知我們他們關切的事項，我們也才可以解決他們的擔憂」。

    歐洲聯盟駐阿富汗代表團首長布朗特（Andreas VonBrandt）19日曾表示，歐盟對神學士政府侵犯人權情勢深表關切，特別是女性的受教育與工作權。

    而Hizb-e-Mutahid-Fikre Mardum阿富汗領導人佩格（Saleem Paiger）批評，神學士不應該將調查侵犯人權的指控，作為獲得世界認可的條件。

    阿富汗獨立人權委員會（AIHRC）19日發表聲明指出，自8月15日阿富汗政府垮台後，神學士政權一直未能履行職責，並透露該政權部隊已占據其辦公室及其設備。同時要求聯合國人權理事會成立獨立機構監督阿富汗的人權情勢，以及呼籲神學士尊重人權與AIHRC的獨立性。

    對此，穆賈希德回應，AIHRC是前阿富汗政府屬下機構、並非國際組織，但即使如此，塔利班政府已著手調查士兵占據AIHRC辦公室一事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    女記者採訪要戴頭巾？ 神學士發言人：最好自願戴上
    2021/09/14 18:24

    女記者採訪要戴頭巾？ 神學士發言人：最好自願戴上
    神學士金源存疑 阿富汗經濟恐陷崩潰
    2021/09/02 13:03

    神學士金源存疑 阿富汗經濟恐陷崩潰

    台積電實力撐房市科技人聚焦中科特定區
    神學士掌權引憂 世銀宣布暫停阿富汗金援
    2021/08/25 09:12

    神學士掌權引憂 世銀宣布暫停阿富汗金援
    訝異神學士用兵神速 英國外長：早知道我就不會去度假
    2021/08/17 19:54

    訝異神學士用兵神速 英國外長：早知道我就不會去度假
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播