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    車牌遭人偷掛AirTag追蹤足跡！ 女子驚魂︰報警未獲受理

    美國洛杉磯一名女子日前與表妹開車外出時，表妹的iPhone手機突然跳出通知，顯示有個陌生的AirTag追蹤器出現在附近，表妹順手按下播放聲音尋找這個AirTag，未料2人竟在車牌後方發現此物。（圖擷取自「_ashleyscarlett」Tiktok、本報合成）

    美國洛杉磯一名女子日前與表妹開車外出時，表妹的iPhone手機突然跳出通知，顯示有個陌生的AirTag追蹤器出現在附近，表妹順手按下播放聲音尋找這個AirTag，未料2人竟在車牌後方發現此物。（圖擷取自「_ashleyscarlett」Tiktok、本報合成）

    2021/09/21 17:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國洛杉磯一名女子日前與表妹開車外出時，表妹的iPhone突然跳出通知，顯示有陌生的蘋果AirTag追蹤器出現在附近，表妹按下播放聲音尋找這個AirTag，未料2人竟在車牌後方發現此物，她將這段過程錄製影片上傳至社群平台，引起超過1600萬名網友觀看與討論。

    綜合外媒報導，艾斯特達拉（Ashley Estrada）本月13日在社群平台「Tiktok」上傳一段影片，內容提及她日前開車載表妹一同外出購物時，表妹的iPhone手機突然顯示警告通知「附近有個AirTag」，表妹接著按下播放AirTag警示音，2人順著聲音尋找竟在車牌後方找到它。

    艾斯特達拉表示，透過手機內應用程式可見，AirTag於晚上7點34分開始詳細列出過去4小時車子停靠過的所有地點，她直呼「這讓我嚇壞了！似乎有人正在跟蹤或想傷害我，而且當晚我的iPhone根本沒跳出警告通知，有些奇怪」。

    事後艾斯特達拉前往報案，不過警察認為此事未構成生命危險，談話約15分鐘便離開；艾斯特達拉提到，將進一步與Apple公司聯繫，希望可藉此取得更多細節資訊，找出這名陌生AirTag主人的身分。

    據知，AirTag產品開發目的為協助民眾尋回遺失物品，一旦放在物品上，透過手機定位系統即可找出物品，只要有AirTag與iPhone使用者同行時，使用者手機會跳出約15秒提示聲，作為隱私安全措施。

    @_ashleyscarlett

    This is something you see in movies ???????????????? fyp #sextrafficking

    ♬ original sound - ash ????

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