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    西班牙百棟房毀於岩漿 旅遊部長竟讚火山噴發「精彩表演」

    西班牙加那利群島拉帕爾馬島（La Palma）一座火山19日爆發，6公尺高的熔岩摧毀沿途經過的房屋、設施和農田。（路透）

    西班牙加那利群島拉帕爾馬島（La Palma）一座火山19日爆發，6公尺高的熔岩摧毀沿途經過的房屋、設施和農田。（路透）

    2021/09/20 21:54

    〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加那利群島拉帕爾馬島（La Palma）一座火山19日爆發，大量火山灰和炙熱熔岩迫使5000人離開家園避難，已知至少100棟房屋被毀，但西班牙旅遊部長馬羅托（Reyes Maroto）今（20）日竟脫口而出表示，火山噴發是一場「精彩的表演」。

    綜合外媒報導，拉帕爾馬島上的Cumbre Vieja火山時隔50年，在當地時間19日下午噴出岩漿、火山灰和一柱巨大灰煙，炙熱岩漿分成兩條，以每小時700公尺的速度穿過人口稀少的地區流向大海，6公尺高的熔岩摧毀沿途經過的房屋、設施和農田。

    當地官員說，約有5000人被迫撤離家園，至少100棟房屋被熔岩摧毀，所幸目前無人傷亡。加那利群島政府首長托雷斯（Ángel Víctor Torres）表示，預計不會有任何其他噴發，空中交通沒有受到影響，但恐有相當大的財務損失。

    然而，西班牙旅遊部長馬羅托週一竟表示，這次火山噴發是「一場精彩的表演」。他告訴媒體，拉帕爾馬島並未封鎖，「我們正在傳遞消息，讓遊客知道他們可以去島上享受一些不尋常的東西，親自去看看」。

    馬羅托的言論立刻引發反對黨批評，西班牙人民黨眾議員埃赫亞（Teodoro Garcia Egea）推特上指出，當地有數百人正在失去他們所擁有的一切。

    西班牙國家地質研究所地震部門負責人多明格斯（Itahiza Dominguez）表示，現在判斷這次噴發會持續多久還太早，但該群島之前的火山噴發持續數週甚至數月。

    50年前，Cumbre Vieja火山上一次噴發持續三週多。2011年，加那利群島耶羅島海岸海底的火山噴發持續了5個月。

    炙熱岩漿分成兩條，以每小時700公尺的速度穿過人口稀少的地區流向大海。（路透）

    炙熱岩漿分成兩條，以每小時700公尺的速度穿過人口稀少的地區流向大海。（路透）

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