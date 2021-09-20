香港選委會選舉落幕 1488名新委員僅1人非建制派

香港新一屆選舉委員會選舉完成計票，新委員中不見民主派人士，僅1人「自稱非建制派」。（彭博）

2021/09/20 16:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港修改選制後的首場選舉20日完成計票，連同當然委員，指定團體席位，毋須競爭而自動當選者，共計1488人的新一屆選舉委員會中，完全沒有民主派人士，僅1人自稱非建制派，但仍被外界視為接近建制派。

《美聯社》及《英國廣播公司中文網》20日報導，香港此次選委會界別分組選舉是中國全國人民代表大會常委會3月修改香港選制後首場選舉，將負責在明年3月選出新一任香港行政長官（特首），也將負責在今年12月提名香港立法會選舉候選人，並選出立法會部份議員。

請繼續往下閱讀...

經過19日投開票後，結果在20日一早大勢底定。其中，2名非建制派的候選人參與社會福利界的選舉，分別是狄志遠和周賢明，最後周賢明票數較少落選，而狄志遠和另2名候選人票數相同，最後才透過抽籤勝出。

狄志遠是民主黨創黨成員，曾任該黨副主席，但他主張泛民應與北京中央溝通、建立互信，如此才能達成普選目標，最後因政見不同，於2015年退出民主黨。

狄當選後受訪時仍堅持其政治立場，指非建制派在這次選委會選舉或未來的立法會選舉仍然有空間，若能走向溫和、理性作風，仍可得到社會與其他選委支持。

港媒指出，狄志遠和前大律師公會主席湯家驊一樣，雖然並非來自傳統建制派，與泛民都有淵源，但他們已與泛民劃清界線，2人更常被視為接近建制派或「忠誠（於北京的）反對派」。

雖然香港選委會制度上設有1500名委員，但由於部分委員同時隸屬2個界別，故實際上僅1488名委員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法