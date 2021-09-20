港選舉參選人只有建制派 羅冠聰談「北韓與香港的距離」

香港選舉委員會昨舉行選舉。（美聯社）

2021/09/20 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港選舉委員會昨日（19日）舉行選舉制度改革法案通過後的首場選舉，合格選民從2016年的25萬人銳減至不到8000人，1500名委員中有75％席位已在建制派手中；剩下的364席雖由選舉產生，但412名競爭者也都是建制派，非建制派僅2人，但已被取消資格（DQ），等同於參選人僅有建制派可「選」。針對此狀況，香港眾志創黨主席羅冠聰拿「北韓選舉」與香港此次選舉相比擬，並直言：「語言就是政治。小圈子就小圈子，獨裁就獨裁，一就一，二就二。」

羅冠聰首先以北韓選舉作為例子，北韓在舉行「最高人民會議」選舉，所有滿 17歲的國民都會出門投票，投票率高達99.97%，整場選舉只有勞動黨的候選人，最後也是由勞動黨候選人勝出。羅冠聰表示，昨日香港選舉，投票率也接近9成，而參選人絕大多數是建制派，但政制及內地事務局長曾國衞聲稱這並非「小圈子選舉」，行政長官林鄭月娥則說「符合均衡參與廣泛代表原則」。

請繼續往下閱讀...

羅冠聰認為，北韓與香港的政經狀況南轅北轍，但看到香港的選舉鬧劇，很難想像這種得票率接近百分百的選舉會出現在港人眼前。羅冠聰質疑：「要承認這個只有8000選民的選舉是「小圈子」真的很困難嗎？還是他們已經病入膏肓，對自欺欺人已經樂此不疲，在全世界都知道他們撒謊的時候繼續撒謊，以展示高於所有制度常理的權力？」

羅冠聰也批評，極權政府要香港市民、媒體將選舉的終結講成「完善」選舉制度，將小圈子選舉講成「廣泛代表」，將代表封閉選舉的極高投票率講成「積極參與」。羅冠聰呼籲：「無論政治壓力為何，我們都不可以接受。或許在目前情況下，拒絕同流合污，堅持只講真話，已經是最大的抵抗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法