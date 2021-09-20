為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳洲維多利亞州確診數激增 新南威威爾斯州疫情稍緩

    維多利亞州過去5天內每日病例均超過500例，今日更創下567例新高。圖為墨爾本街景。（歐新社）

    維多利亞州過去5天內每日病例均超過500例，今日更創下567例新高。圖為墨爾本街景。（歐新社）

    2021/09/20 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，過去5天內每日病例均超過500例，今日更創下567例新高，墨爾本預計將再封鎖5週。先前作為疫情中心的新南威爾斯州，今日新增確診數則是首度降至千例以下。

    綜合外媒報導，維多利亞州今日新增567例確診病例，並新增1例死亡，比起週日的507例還多，今日新增的確診病例大多出現在墨爾本。州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，目前有住院的病例中，有86%沒有接種疫苗，12%接種一劑，住院確診者中只有3個人完全接種疫苗。

    隨著疫苗接種速度加快，新南威爾斯州確診病例相較先前已略有下降，今日雖新增935例，但今日的新增病例狀況是自從8月27日以來單日新增病例首度下降至1000例以下。目前雪梨西部12個郊區地帶已解除宵禁，民眾進行的戶外運動限制已解除，若是已完成接種者，能夠以最多5人一組的形式在戶外聚集。

    新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，在疫情大流行階段，確診數字已經不是那麼重要，隨著大雪梨地區重新開放，確診病例將會激增，「但是這沒關係，人們會接種疫苗，可以有自信且安全地與Delta變種病毒共處」。貝雷吉克利安也坦言，下個月的住院人數很有可能會到達高峰，大家應做好準備。

    新南威爾斯州有82%成年人已接種第一劑疫苗，維多利亞州則有72%成年人接種第一劑，澳洲全國則是71%，其中有47%已完成疫苗接種。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    晚會百人嗨放煙火釀意外 1澳男上半身遭炸慘死
    2021/09/19 14:58

    晚會百人嗨放煙火釀意外 1澳男上半身遭炸慘死
    澳洲單日再增1882例確診 「關不住」墨爾本數百人上街抗議封城措施
    2021/09/18 17:06

    澳洲單日再增1882例確診 「關不住」墨爾本數百人上街抗議封城措施

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    澳總理宣布開放完整接種疫苗者入境雪梨 檢疫期減半為7天
    2021/09/17 12:48

    澳總理宣布開放完整接種疫苗者入境雪梨 檢疫期減半為7天
    澳兩大州疫情皆反彈 聯邦政府：力推2劑疫苗接種率
    2021/09/16 16:46

    澳兩大州疫情皆反彈 聯邦政府：力推2劑疫苗接種率
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播