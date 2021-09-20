澳洲維多利亞州確診數激增 新南威威爾斯州疫情稍緩

維多利亞州過去5天內每日病例均超過500例，今日更創下567例新高。圖為墨爾本街景。（歐新社）

2021/09/20 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲維多利亞州近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，過去5天內每日病例均超過500例，今日更創下567例新高，墨爾本預計將再封鎖5週。先前作為疫情中心的新南威爾斯州，今日新增確診數則是首度降至千例以下。

綜合外媒報導，維多利亞州今日新增567例確診病例，並新增1例死亡，比起週日的507例還多，今日新增的確診病例大多出現在墨爾本。州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，目前有住院的病例中，有86%沒有接種疫苗，12%接種一劑，住院確診者中只有3個人完全接種疫苗。

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隨著疫苗接種速度加快，新南威爾斯州確診病例相較先前已略有下降，今日雖新增935例，但今日的新增病例狀況是自從8月27日以來單日新增病例首度下降至1000例以下。目前雪梨西部12個郊區地帶已解除宵禁，民眾進行的戶外運動限制已解除，若是已完成接種者，能夠以最多5人一組的形式在戶外聚集。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，在疫情大流行階段，確診數字已經不是那麼重要，隨著大雪梨地區重新開放，確診病例將會激增，「但是這沒關係，人們會接種疫苗，可以有自信且安全地與Delta變種病毒共處」。貝雷吉克利安也坦言，下個月的住院人數很有可能會到達高峰，大家應做好準備。

新南威爾斯州有82%成年人已接種第一劑疫苗，維多利亞州則有72%成年人接種第一劑，澳洲全國則是71%，其中有47%已完成疫苗接種。

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