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    澳總理宣布開放完整接種疫苗者入境雪梨 檢疫期減半為7天

    澳洲總理莫里森宣布，將開放「完整接種疫苗」的旅客入境雪梨，並將14天檢疫期減半，同時試用「居家檢疫系統。」（歐新社）

    澳洲總理莫里森宣布，將開放「完整接種疫苗」的旅客入境雪梨，並將14天檢疫期減半，同時試用「居家檢疫系統。」（歐新社）

    2021/09/17 12:48

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管澳洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情未趨緩，但總理莫里森（Scott Morrison）17日宣布將開放「完整接種疫苗」的旅客入境新南威爾斯洲州首府雪梨（Sydney），並將14天檢疫期減半，同時試用「居家檢疫系統（Home Quarantine System）。」

    根據《路透》報導，基於防疫考量，澳洲自2020年3月起關閉邊境，幾乎只對公民、持有永久居留權證明者開放，且入境後需自費入住檢疫旅館，隔離2週。

    報導指出，總理莫里森表示：「測試『居家檢疫系統』是澳洲重新安全開放的下一步，能為我們立下和武肺病毒，共存的標準。」該系統將於本月底上線，透過手機APP及人臉辨識技術，對新州居民、非澳裔居民及澳洲航空（Qantas Airways）機組員，共175人進行監控測試。

    報導提到，澳洲疫情重災區仍集中在新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨及維多利亞州（Victoria State）首府墨爾本，Delta變種病毒第三波疫情來襲後，約有1250萬民眾面臨嚴格的居家禁令，政府則鎖定上述重災城市，提升疫苗接種力度。

    報導續指，本月17日，新南威爾斯州（New South Wales）通報1284例單日確診、12人死亡，略低於16日的1351例；而鄰近的維多利亞州（Victoria State），則通報510例確診，1例死亡，感染仍集中在首府墨爾本，確診數也是今年第二高。

    報導也說，截至目前，澳洲16歲以上民眾已有45%完整接種疫苗，而施打一劑的比率也提高至70%，全國總確診數約8.2萬例，共1141人死亡，政府已承諾，施打兩劑疫苗的比率提高後，10月有望提高鬆綁幅度。

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    澳洲雪梨國際機場。（歐新社）

    澳洲雪梨國際機場。（歐新社）

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