中國四川農業大學軍訓大跳豔舞 網友痛批太母湯

中國四川農業大學據稱在新生軍訓時表演火辣舞蹈，引發網友大批負面評論。（取自微博）

2021/09/20 00:35

〔國際新聞中心／綜合報導〕近日中國網路上流傳一段據稱是四川農業大學新生軍訓表演舞蹈的截圖和影片，由於學生的舞蹈充斥大量火辣的挑逗性動作，引發網友大批負面評論。四川農大19日做出回應，聲稱是誤會一場，將記取教訓，避免再次出現類似情況。

網友怒批，「四川農業大學新生軍訓期間的這段舞蹈，美嗎？很多挑逗性的動作，這是準備給新大學生們進行啟發式教育吧？」

請繼續往下閱讀...

四川農大聲稱，該校學生藝術和文化體育類社團17日在雅安校區新生軍訓休息期間，在體育場舉行一場小型演出，由於主席台上開學典禮暨軍訓動員大會噴繪背景板未及時撤除，被網友誤認為是在9月10日學校開學典禮暨軍訓動員大會當天的正式活動。網路上流傳的圖片及影片，其實是舞者學習的國內舞蹈比賽作品。

四川農大表示，該校高度重視此事在網上引發的負面評論和影響，及時安排調查核實情況，並要求主管部門加強學生活動的管理和引導，組織開展豐富多彩、健康高雅的校園文化活動。

也有網友指出，這一舞蹈的原版是李豔超和黎星的歌舞劇《花樣年華》，取材於香港知名導演王家衛執導的電影《花樣年華》，希望指責內容低俗的人從藝術角度出發，「尊重藝術」、「尊重舞蹈」。

中國頂尖大學之一的南京大學，6月間也傳出為了招生，不惜打出正妹舉著「你想不想讓我成為你的青春」、「你想不想和我一起泡在圖書館，從早晨到夜晚」看板的文宣，被網友批為物化女性。

相關影片請見：

中國四川農業大學據稱在新生軍訓時表演火辣舞蹈，引發網友大批負面評論。（取自微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法