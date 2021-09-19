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    《斯卡羅》完結 美軍真實歷史檔案曝光！

    1867年6月13日，美國海軍東印度分艦隊司令貝爾上將指揮「福爾摩沙遠征行動」，最後以失敗告終。（圖擷取自國立故宮博物院數位典藏、美國NHHC，本報合成）

    1867年6月13日，美國海軍東印度分艦隊司令貝爾上將指揮「福爾摩沙遠征行動」，最後以失敗告終。（圖擷取自國立故宮博物院數位典藏、美國NHHC，本報合成）

    2021/09/19 21:43

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣歷史劇《斯卡羅》18日播出完結篇，該劇以「羅發號（Rover，另譯羅妹號）事件」為背景，引起熱烈討論，近期在網路上不少人好奇發問，1867年6月美國出兵台灣為何沒多久就被排灣族擊退，且還乖乖撤退？正好美國海軍歷史與遺產司令部（Naval History and Heritage Command，NHHC）7月於網站上發出專文 ，其中介紹到1867年的「福爾摩沙遠征行動」（Formosa Expedition），認為當年這場行動從一開始的規劃就有問題。

    美國海軍歷史與遺產司令部今年7月在網站上發出專文介紹美軍因應「羅發號事件」祭出的的「福爾摩沙遠征行動」。1867年6月13日，由美國海軍東印度分艦隊司令貝爾（Henry Bell）上將指揮這場行動，率領哈特福號（USS Hartford）及懷俄明號（USS Wyoming）2艘軍艦，從中國上海航向南台灣，當天在羅發號遇難處海岸附近下錨待命，並由哈特福號艦長貝克奈中校（George Belknap）先帶181人上岸。

    沒想到叢林環境濕熱，美軍當時身上都穿著厚重的羊毛衣，多名美軍出現熱衰竭、中暑昏迷等狀況，沒多久排灣族戰士們就利用地形優勢發動奇襲，打得美軍措手不及。最後貝克奈中校因為不耐高溫，且士兵們傷亡嚴重，決定撤回船上。

    這篇專文中明白指出，當年美軍之所以這麼快就被排灣族擊退，原因就是事前規劃有問題，對於目標及地形都沒有掌握好情報，最後當然會失敗。此外，美國海軍陸戰隊文史處1934年出版的《美國陸戰隊之180場登陸簡史，1800-1934》專書中，也有提到這場行動，坦言由不熟悉埋伏和叢林環境的水手、海軍參加這場行動，完全是個錯誤；若當時部隊全由陸戰隊組成，或許結果就會不一樣。

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