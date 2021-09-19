惹錯人了！ 找碴竟遇柔術冠軍 惡霸狼狽慘摔模樣曝光
〔即時新聞／綜合報導〕英國北約克郡近日發生一起隨機攻擊事件，一名男子無緣無故地出手攻擊一名坐在長椅上的少年，但他沒想到的是，眼前這名少年居然是巴西柔術冠軍，下一秒他就被少年狠摔在地。影片曝光後，吸引超過100萬人次觀看。
綜合外媒報導，這名16歲的少年威廉斯（Alex Williams）日前坐在路邊的長椅上休息時，一名男子突然靠近他，並且威脅他說「我要砸爛你的頭！我要在巷子裡捅死你！」，甚至還真的對他出手，使他不得不反擊。
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影片可見，威廉斯猛然抱住了男子的雙腿，接著使出「抱腿摔」，將男子制伏在地，後來男子掙脫威廉斯的壓制，想進行二次攻擊，卻又再次被威廉斯擊倒在地，模樣相當狼狽。
雖然順利擊退該名男子，但威廉斯發現自己的耳朵被對方咬了一大口，不停地流血，他報警後趕緊前往醫院治療，最後縫了六針。
威廉斯回憶起當時的情況，「他靠近我的時候，我看見自我防衛與反擊的機會，所以就抓緊時機了」，他也坦言當下其實很擔心男子身上真的有刀，也想過是否要逃跑，但最終還是選擇「正面迎敵」，「這件事攸關生死，我很開心自己準備好了」。威廉斯也強調，自己只是想「制伏他」，並不是要「打倒他」。
知名拳擊手兼教練恩倫德（Alex Enlund）也分享了這段影片，稱讚威廉斯「展現出冷靜、克制與勇氣」，同時他也鼓勵其他家長們，「讓孩子們學習武術與格鬥運動吧，他們將會學習謙遜，不可能成為惡霸」。
Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ— Alex Enlund （@AlexEnlund） September 14, 2021
Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation
Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8