為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    惹錯人了！ 找碴竟遇柔術冠軍 惡霸狼狽慘摔模樣曝光

    男子在街上隨機攻擊路人，沒想到卻踢到鐵板，對方是一名巴西柔術冠軍，男子很快就被少年制伏在地。（圖取自Twitter/Alex Enlund）

    男子在街上隨機攻擊路人，沒想到卻踢到鐵板，對方是一名巴西柔術冠軍，男子很快就被少年制伏在地。（圖取自Twitter/Alex Enlund）

    2021/09/19 20:50

    〔即時新聞／綜合報導〕英國北約克郡近日發生一起隨機攻擊事件，一名男子無緣無故地出手攻擊一名坐在長椅上的少年，但他沒想到的是，眼前這名少年居然是巴西柔術冠軍，下一秒他就被少年狠摔在地。影片曝光後，吸引超過100萬人次觀看。

    綜合外媒報導，這名16歲的少年威廉斯（Alex Williams）日前坐在路邊的長椅上休息時，一名男子突然靠近他，並且威脅他說「我要砸爛你的頭！我要在巷子裡捅死你！」，甚至還真的對他出手，使他不得不反擊。

    影片可見，威廉斯猛然抱住了男子的雙腿，接著使出「抱腿摔」，將男子制伏在地，後來男子掙脫威廉斯的壓制，想進行二次攻擊，卻又再次被威廉斯擊倒在地，模樣相當狼狽。

    雖然順利擊退該名男子，但威廉斯發現自己的耳朵被對方咬了一大口，不停地流血，他報警後趕緊前往醫院治療，最後縫了六針。

    威廉斯回憶起當時的情況，「他靠近我的時候，我看見自我防衛與反擊的機會，所以就抓緊時機了」，他也坦言當下其實很擔心男子身上真的有刀，也想過是否要逃跑，但最終還是選擇「正面迎敵」，「這件事攸關生死，我很開心自己準備好了」。威廉斯也強調，自己只是想「制伏他」，並不是要「打倒他」。

    知名拳擊手兼教練恩倫德（Alex Enlund）也分享了這段影片，稱讚威廉斯「展現出冷靜、克制與勇氣」，同時他也鼓勵其他家長們，「讓孩子們學習武術與格鬥運動吧，他們將會學習謙遜，不可能成為惡霸」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    見義勇為！餐廳店員祭出迴旋踢保護黑人孕婦 逼退4名惡霸
    2021/06/24 17:13

    見義勇為！餐廳店員祭出迴旋踢保護黑人孕婦 逼退4名惡霸
    80歲奶奶受困陽台 正義哥徒手爬三樓救援
    2021/05/06 20:17

    80歲奶奶受困陽台 正義哥徒手爬三樓救援

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    搏命鑽進火燒車救暈倒駕駛 「無名英雄」曝光
    2021/04/28 06:14

    搏命鑽進火燒車救暈倒駕駛 「無名英雄」曝光
    根本是動作電影！汽車闖入徒步區亂撞 他飛踢踹入車內制止
    2021/04/26 09:38

    根本是動作電影！汽車闖入徒步區亂撞 他飛踢踹入車內制止
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播