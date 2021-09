惹錯人了！ 找碴竟遇柔術冠軍 惡霸狼狽慘摔模樣曝光

2021/09/19 20:50

〔即時新聞/綜合報導〕英國北約克郡近日發生一起隨機攻擊事件,一名男子無緣無故地出手攻擊一名坐在長椅上的少年,但他沒想到的是,眼前這名少年居然是巴西柔術冠軍,下一秒他就被少年狠摔在地。影片曝光後,吸引超過100萬人次觀看。

綜合外媒報導,這名16歲的少年威廉斯(Alex Williams)日前坐在路邊的長椅上休息時,一名男子突然靠近他,並且威脅他說「我要砸爛你的頭!我要在巷子裡捅死你!」,甚至還真的對他出手,使他不得不反擊。

請繼續往下閱讀...

影片可見,威廉斯猛然抱住了男子的雙腿,接著使出「抱腿摔」,將男子制伏在地,後來男子掙脫威廉斯的壓制,想進行二次攻擊,卻又再次被威廉斯擊倒在地,模樣相當狼狽。

雖然順利擊退該名男子,但威廉斯發現自己的耳朵被對方咬了一大口,不停地流血,他報警後趕緊前往醫院治療,最後縫了六針。

威廉斯回憶起當時的情況,「他靠近我的時候,我看見自我防衛與反擊的機會,所以就抓緊時機了」,他也坦言當下其實很擔心男子身上真的有刀,也想過是否要逃跑,但最終還是選擇「正面迎敵」,「這件事攸關生死,我很開心自己準備好了」。威廉斯也強調,自己只是想「制伏他」,並不是要「打倒他」。

知名拳擊手兼教練恩倫德(Alex Enlund)也分享了這段影片,稱讚威廉斯「展現出冷靜、克制與勇氣」,同時他也鼓勵其他家長們,「讓孩子們學習武術與格鬥運動吧,他們將會學習謙遜,不可能成為惡霸」。

Fully grown man tried to attack 16 year old multiple time Junior World Champion in BJJ

Alex shows composure, restraint and courage to handle this situation



Get your kid into Martial Arts & Combat Sports it’s unlikely they will become the bully due to the humility learned on mats pic.twitter.com/ydKtX6a8L8