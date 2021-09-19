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    性侵4歲女童致重傷！哈爾濱男終於伏法...眾怒仍難平

    先前在哈爾濱性侵4歲女童導致其重傷的罪犯被執行死刑。（圖擷取自微博）

    先前在哈爾濱性侵4歲女童導致其重傷的罪犯被執行死刑。（圖擷取自微博）

    2021/09/19 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕太扯！中國去年發生一件4歲女童慘遭拾荒者鄰居性侵的事件，儘管事隔1年後，此案犯人已於昨（18日）伏法，但眾怒仍難平，網友紛紛認為，是司法的屢次姑息才造就悲劇不斷重演，引發熱議。

    綜合外電報導，這起事件發生在中國黑龍江省哈爾濱，去年8月一名4歲女童在家門口失蹤，家人通宵尋找未果，直到隔天清晨，鄰居拾荒者劉維國自稱找到孩子，並把她送回家中，但家人卻發現女童內褲沾有血跡，身上多處受傷，趕緊送往醫院檢查，經診斷，女童生殖器重度紅腫，處女膜深度撕裂，以及面部、背部、臀部、手部、下肢皆有挫傷。雪上加霜的是，女童傷口遭到細菌感染，已經蔓延到肺部和腸道，人也陷入昏迷。

    報導提到，家屬報警後，劉男也被刑事拘留，因為最後查明就是他將女童騙到排水溝內性侵，導致女童重傷，此人先前也犯過故意殺人罪、強姦罪2次並被判處刑罰，沒想到刑滿釋放後再度犯案，因此法院認為他危險性極大，依法以強姦罪判處劉男死刑，並剝奪政治權利終身，而女童的命後來雖然救回來了，受到的創傷卻可能一輩子都無法彌補，醫師表示，女童不僅遭到性侵，還遭到長時間的性虐待，以後可能都無法生育。

    報導指出，儘管罪大惡極的劉男終於在1年後伏法，黑龍江省哈爾濱市中級人民法院於昨（18日）遵照中華人民共和國最高人民法院下達的執行死刑命令，依法將劉男驗明正身，押赴刑場，執行死刑，然而眾怒仍難平，大家紛紛認為是司法的屢次姑息才造就悲劇不斷重演。

    對此，中國網友紛紛憤怒表示，「他媽的之前就犯了故意殺人罪還能放出來，還不是死刑，也是奇葩了！現在就算碎屍萬段又能如何，能換來小姑娘的身心健康嗎？」、「綜合評論，這個人曾經殺過一個人，兩次強姦前科，強姦四歲幼女致重傷，太可怕了吧」、「我天，怪不得他敢一次一次的犯罪，因為根本就沒有得到對等的懲罰」、「千刀萬剮都不能彌補給孩子帶來的傷害」、「應該判處凌遲」、「這樣死太便宜它了！」

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