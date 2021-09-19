北韓公開「鐵路飛彈團」 南韓專家：機動性與生存率更高了

北韓「鐵路機動飛彈團」日前首度亮相。（美聯社）

2021/09/19 13:29

〔即時新聞／綜合報導〕北韓15日在平安南道陽德郡出動「鐵路機動飛彈團」，試射兩枚飛彈擊中800公里外日本海上的目標，本次試射活動也是北韓「鐵路機動飛彈團」首度亮相，使用鐵路作為飛彈機動發射載具，也引起國際間討論。

根據南韓《中央日報》報導，鐵路飛彈發射系統過去為冷戰時代產物，美國及前蘇聯都曾使用過，鐵路飛彈發射系統目前僅有北韓用於實戰部署，鐵路飛彈發射系統的機動性比移動式發射車的機動性更高、生存能力也更好。

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南韓飛彈專家、前國防大學教授權容守指出，移動式發射車只能在飛彈基地週邊幾公里內活動，鐵路飛彈發射系統方面，只要有鐵路，幾乎可以快速到達任何地方，且發射地點也難以預測。21世紀軍事研究所研究員柳成燁表示，從北韓公布的照片可知，原本火車是藏在隧道裡，發射飛彈之後可以重回隧道躲避，存活機率更高。

此次北韓發射的飛彈疑為KN-23飛彈，比起今年3月25日試射同型飛彈時還要遠200公里，權容守認為，北韓若調整彈頭重量，就能夠依照目標設定飛彈射程，僅需要700公里射程就可以覆蓋駐日美軍的山口縣岩國基地。柳成燁指出，KN-23飛彈射程估計可超過1000公里，應該將其視為中程彈道飛彈。

至於北韓此次公開「鐵路機動飛彈團」，並強調飛彈已投入實戰部署，柳成燁認為，未來北韓可能會把此部隊的規模擴大為「旅級」，也有可能只是對現在還在研發的武器系統進行誇大宣傳。

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