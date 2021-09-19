扯！ 紐約餐廳店員要求顧客出示疫苗接種卡 遭拒還被痛毆

美國紐約自8月16日起，進餐館、健身房、電影院，都需出示疫苗接種證明。（路透）

2021/09/19 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約自8月16日起，開始實施民眾進餐館、健身房、室內場所須出示武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種證明。結果日前有3名德州民眾前往紐約餐廳用餐，因拒絕出示證明，憤而毆打女店員。目前已被起訴，預定下個月出庭。

綜合外媒報導，美國德州有3名女遊客在16日晚間，前往紐約曼哈頓某間義大利餐館用餐時，被1名女店員要求出示疫苗接種證明，非但拒絕還憤而毆打對方。發生衝突後，現場人員立即將人分開並報警，店員受到輕傷送醫，該餐館發言人表示，「我們員工按照防疫指南卻遭到襲擊，這是一件令人震驚和悲痛的情況」。

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而這次襲擊事件，紐約市酒店聯盟（The New York City Hospitality Alliance）在一項聲明表示，呼籲市長對襲擊餐館工作人員的遊客實施嚴厲的處罰。

據悉，因紐約疫情延燒，市長白思豪宣布從8月16日起，進餐館、健身房、電影院，都需出示疫苗接種證明；同時也是全美第一個嘗試以疫苗通行證拉高民眾接種意願的城市。

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