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    夫控出軌奪警槍抵胸威脅 女警跳樓逃命摔斷腿

    女警史黛西與丈夫莫斯克拉發生嚴重爭執，莫斯克拉指控史黛西發生外遇，奪取警用槍枝抵在她的胸口，並揚言要殺死她。紐約警察示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    女警史黛西與丈夫莫斯克拉發生嚴重爭執，莫斯克拉指控史黛西發生外遇，奪取警用槍枝抵在她的胸口，並揚言要殺死她。紐約警察示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2021/09/18 17:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約一名女警日前休假時，被丈夫指控外遇，雙方於家中發生激烈口角，丈夫一度奪取警槍抵在太太胸前，太太嚇得趕緊報警求救，為保住小命，甚至從住所2樓窗戶跳樓摔斷腿，夫妻2人皆送往醫院治療，幸無生命大礙，男方則已被拘留。

    綜合外媒報導，事件本月14日發生於紐約皇后區，當天休假的女警史黛西（Stacy Mosquera）與丈夫發生嚴重口角衝突，丈夫莫斯克拉（Marco Mosquera）指控史黛西外遇，憤而奪取警槍抵在史黛西的胸口，揚言要殺死她。

    史黛西報警求救，電話內容提及「我的丈夫現在拿槍抵住我的胸膛，已經上膛，他可能殺死我」；警方表示，接到史黛西電話時，可以聽見莫斯克拉怒吼「你背叛了我！」

    警方緊急前往住所查看，卻被莫斯克拉威脅將使用槍隻反擊；警方加派緊急救援小組，並試圖溫情喊話，就在雙方對峙時，史黛西突然從2樓窗戶跳下，莫斯克拉氣得朝窗外開槍，警方立即回擊，1發子彈擊中莫斯克拉手臂。

    警察局長哈里森（Rodney Harrison）表示，女警史黛西因跳樓摔斷1條腿，夫妻2人皆被送往當地醫院急救，目前皆無生命危險，男方則被拘留。

    據悉，莫斯克拉從1995年至2002年期間被警方逮捕9次，罪名包括竊盜、搶劫、傷害襲擊等，因持有武器於2003年入獄，直至2010年假釋出獄。有不具名消息人士稱，史黛西在爭執過程曾朝莫斯克拉嗆聲，讓後者情緒失控。

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