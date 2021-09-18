巴西少年接種疫苗死因出爐 衛生監測局：沒理由暫停施打疫苗

17日巴西里約熱內盧14歲青少年正接種BNT疫苗。（路透）

2021/09/18 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前巴西有位青少年疑似施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後出現不良反應死亡引各界關注。結果昨日晚間證實，該名青少年死因與接種疫苗無直接關係，針對衛生部建議暫停為無合併症青少年接種疫苗，該國國家衛生監測局（Anvisa）官員反駁，「沒有理由暫停青少年接種疫苗」。

綜合外媒報導，日前巴西衛生有名16歲少年因疑似接種美國輝瑞BNT疫苗，產生嚴重不良反應死亡，對此衛生部建議應暫停為12至17歲無合併症的青少年接種疫苗。

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昨日（17）晚間，聖保羅州衛生廳聲明指出，該名少年是患血栓性血小板低下性紫斑症（Thrombotic Thrombocytopenic Purpura,TTP）死亡，「TTP是一種罕見且嚴重的疾病，通常沒有能夠觸發該病的已知原因，至今也沒有技術報告指出，該疾病是接種如BNT這類mRNA疫苗後的不良反應」，所以調查此案小組結論「不能將疾病與死亡直接歸因於疫苗接種」。

國家衛生監測局（Anvisa）藥物監測經理卡布丘（Helaine Capucho）表示，「沒有理由暫停青少年接種疫苗」，認為青少年接種武肺疫苗的益處大於風險。

據悉，巴西僅2州遵守衛生部建議暫停為無合併症青少年接種疫苗，其餘至少17州政府與聯邦區仍持續為青少年施打疫苗。

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