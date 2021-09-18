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    福建疫情延燒！網友爆料「楓亭鎮如去年武漢」恐遭刪文

    福建疫情延燒，網友爆料「楓亭鎮如去年武漢」恐遭刪文。（圖擷取自微博）

    福建疫情延燒，網友爆料「楓亭鎮如去年武漢」恐遭刪文。（圖擷取自微博）

    2021/09/18 09:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，昨（17日）再度新增確診病例46例、無症狀感染者17例，福建本土病例依然占多數。

    根據中國衛健委公告，昨（117日）0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例46例，其中本土病例31例（均在福建，其中莆田市21例、廈門市8例、漳州市2例），境外輸入病例15例（雲南9例，廣東3例，上海2例，遼寧1例）；新增無症狀感染者17例（均為境外輸入）

    對此，中國網友紛紛表示，「現在行程軌跡都不公佈了嗎？害怕」、「今天第二輪核酸，最重要的是看明後天公佈的結果，這個才是最關鍵的」、「泉州某些地方明天才要做第一輪」、「我們今天第四輪了，孩子都在感冒咳嗽」。

    還有人爆料，「請多多關注福建省仙遊縣楓亭鎮疫情！作為唯一一個全鎮劃高風險，楓亭鎮隔離工作安排混亂，民眾求助無門，需要社會的關注，需要人力物力的支援啊！」、「楓亭鎮情況真的很難，鄉下都是留守的老人小孩，人手嚴重不足，沒提前安排好隔離地點，公交司機拉著一車人轉來轉去，都沒有學校酒店肯接收，這一幕似曾相識，不就是去年的武漢！歷史又再一次重演」，還有人指出，「你說了實話，你這條評論馬上會被人民日報刪除，之前說楓亭混亂的評論都被刪」。

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    網友表示，「楓亭鎮情況真的很難，鄉下都是留守的老人小孩，人手嚴重不足，沒提前安排好隔離地點，公交司機拉著一車人轉來轉去，都沒有學校酒店肯接收」。（圖擷取自微博）

    網友表示，「楓亭鎮情況真的很難，鄉下都是留守的老人小孩，人手嚴重不足，沒提前安排好隔離地點，公交司機拉著一車人轉來轉去，都沒有學校酒店肯接收」。（圖擷取自微博）

    網友表示，「這一幕似曾相識，不就是去年的武漢！歷史又再一次重演」。（圖擷取自微博）

    網友表示，「這一幕似曾相識，不就是去年的武漢！歷史又再一次重演」。（圖擷取自微博）

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