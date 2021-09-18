長工時、久坐當心！聯合國：工作相關疾病意外 每年造成200萬人死亡

聯合國最新報告指出，每年有近200萬人因工作相關疾病和意外喪命，長工時和長時間久坐都是致命因素。（彭博檔案照）

2021/09/18 00:13

〔編譯孫宇青／綜合報導〕聯合國專門機構「國際勞工組織」（ILO）和「世界衛生組織」（WHO）17日首度發表「職業性死亡」調查報告，內容指出，每年多達近200萬人因工作相關的疾病或意外死亡，一大部分是出於長工時，而武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情恐怕會使情況繼續惡化。

據《路透》、《Moneycontrol》等外媒報導，這份報告探討2000至2016年的工作相關疾病和意外死亡案例，但不包括疫情引發的工作條件劇烈改變。調查結果顯示，在2000年初，每年約有170萬人死於工作相關因素，這個數字在2016年上升至約190萬人，且肯定受到低估。

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報告檢視19項可能造成死亡的職業因素，包括長工時（每週工作55小時或以上）、暴露於石棉等致癌物質下，以及長時間久坐、手搬重物等人體工學因素。其中，長工時是工作相關死亡的主要風險因素，光是2016年就有75萬人為此而死；至於暴露於瓦斯、煙霧和其他空氣污染的工作場所，也具有高度風險，在2016年有約45萬人因而亡故。

總體而言，2016年的工作相關死亡案例中，疾病足足佔了82％，其中最主要的病因是慢性阻塞性肺疾病，在當年造成41萬5000人喪命；其次則是中風，約有40萬人；再來則是缺血性心臟病的35萬人。至於職業傷害則佔2016年工作相關死亡案例的18％，約有36萬人失去性命。

不過，好消息是，全球與工作相關原因的死亡率在過去16年來下降14％，惟因全球人口持續增長，實際死亡人數可能沒有多少改變。此外，從工作年齡人口來看，每10萬人的死亡人數已從39.6人降至34.3人，可能反映職場安全措施進一步改善。

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