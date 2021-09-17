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    車窗遭砸破！車主調監視器發現掃地工「故佈疑陣」傻眼了

    英國1名男子將愛車停在街道，後座玻璃卻被掃地工人在使用割草機時弄破。示意圖，與新聞無關。（歐新社檔案照）

    英國1名男子將愛車停在街道，後座玻璃卻被掃地工人在使用割草機時弄破。示意圖，與新聞無關。（歐新社檔案照）

    2021/09/17 20:48

    〔即時新聞／綜合報導〕英國1名男子起床後發現，愛車車窗竟然遭到破壞，隨即調閱監視器發現，是1名使用割草機的掃地工人意外撞破車窗，還試圖捏造車窗遭到石頭破壞的假象，車主氣得連絡負責相關單位，卻求償無門。

    根據英國媒體a href="https://www.thesun.co.uk/news/16163290/council-worker-smashes-dads-car-window/"_blank">《太陽報》報導，31歲的埃爾頓 （Jay Elton）將愛車停在家門街道旁，隔天愛車的後車窗竟然破損，埃爾頓調閱監視器發現，使用割草機的掃地工人意外撞破車窗，還拿著石頭鋪在愛車周遭故佈疑陣，試圖捏造車窗遭到石頭砸毀的假象，令埃爾頓相當氣憤，連絡清掃單位的上級部門約克郡（Yorkshire）議會。

    然而，約克郡議會否認所有責任，讓車主氣憤地認為「推卸責任」，埃爾頓事後花費550英鎊（約新台幣2.1萬元）更換汽車玻璃，還因此賣掉女兒玩具以補貼家用。

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