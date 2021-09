車窗遭砸破！車主調監視器發現掃地工「故佈疑陣」傻眼了

2021/09/17 20:48

〔即時新聞/綜合報導〕英國1名男子起床後發現,愛車車窗竟然遭到破壞,隨即調閱監視器發現,是1名使用割草機的掃地工人意外撞破車窗,還試圖捏造車窗遭到石頭破壞的假象,車主氣得連絡負責相關單位,卻求償無門。

根據英國媒體a href="https://www.thesun.co.uk/news/16163290/council-worker-smashes-dads-car-window/"_blank">《太陽報》報導,31歲的埃爾頓 (Jay Elton)將愛車停在家門街道旁,隔天愛車的後車窗竟然破損,埃爾頓調閱監視器發現,使用割草機的掃地工人意外撞破車窗,還拿著石頭鋪在愛車周遭故佈疑陣,試圖捏造車窗遭到石頭砸毀的假象,令埃爾頓相當氣憤,連絡清掃單位的上級部門約克郡(Yorkshire)議會。

然而,約克郡議會否認所有責任,讓車主氣憤地認為「推卸責任」,埃爾頓事後花費550英鎊(約新台幣2.1萬元)更換汽車玻璃,還因此賣掉女兒玩具以補貼家用。

Council worker smashes dad’s car window – before trying to cover his trackshttps://t.co/a632thex6p pic.twitter.com/4Cf9pVW0Sm