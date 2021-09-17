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    稱父身體差...母突要7根頭髮和黑白照「只要女兒的」 網友分析可怕原因

    一名中國微博知名娛樂博主表示，母親突然要她寄回7根頭髮和黑白照片，稱是父親身體不好，「一個風水先生要她這麼做」，而且只要女兒的。示意圖，與本文無關。（路透）

    一名中國微博知名娛樂博主表示，母親突然要她寄回7根頭髮和黑白照片，稱是父親身體不好，「一個風水先生要她這麼做」，而且只要女兒的。示意圖，與本文無關。（路透）

    2021/09/17 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕中國社會存在重男輕女現象，令人瞠目的事件數不勝數；一名中國微博知名娛樂博主表示，母親突然要她寄回7根頭髮和黑白照片，稱是父親身體不好一個風水先生要她這麼做，而且只要女兒的。這名博主感到害怕，發文向粉絲抒發，引發中國網友關注，不少網友希望博主快跑，「這些東西看起來根本不是求健康平安，就是做惡法，不是拿你借壽就是拿你獻祭」。

    名為「阿下」的娛樂博主透過微博分享自己碰上的情況，表示母親突然打電話「非常強硬讓我寄我的七根頭髮，一件我沒洗過的衣服，還有我的黑白照片回去」，沒有詳述理由，只說是父親身體不好，「是一個風水先生要她這麼做」。阿下心生疑惑，反問為何不去醫院，母親只用「哪邊都要試試」來搪塞。

    阿下越想越害怕，「誰去照自己的黑白照啊，準備遺像嗎？」而且母親態度強硬，表示這是「頭等大事」，如果阿下不寄，就天天打電話跟她要，「還說算命先生說只要女兒的，不要兒子的，我怎麼這麼倒霉」？阿下又補充，算命先生說只要女兒的，「理由是我曾經在我爸煤氣中毒時救過我爸一次，所以這次也得是我」，「她現在說我不寄就是不孝順」。

    可怕遭遇讓中國網友惡寒，大喊要阿下千萬不要寄，「搞不好被人騙去搞陰婚」、「有一次我照了一張那種大片風格，發朋友圈都被我媽私聊說趕緊刪掉不吉利，我不信老一輩的人不知道黑白照片意味著啥」、「不要寄！也不要回去！你要記得，『只要女兒不要兒子』的都沒有好事」。

    更有中國網友分享專業意見，「據博主提供的信息，這是以六爻建立起來的一種化解法，製作一個替身，代替求者或被測人，替其得病、承受災難」、「剛問了身邊一個小神婆，她說千萬不要給，頭髮代表人精血，7根可以代替人的七竅，貼身衣物可以確定人的味，黑白照片就鎖定你了，你媽媽有你生辰八字，這些東西看起來根本不是求健康平安，就是做惡法，不是拿你借壽就是拿你獻祭」、「如果是正規的法事，是要用你父親本人的頭髮跟衣服，而不是你的」。

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