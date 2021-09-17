誤把老鼠藥當牙膏放入口 印度少女9日後毒發身亡

18歲阿夫薩娜汗誤把老鼠藥當作牙膏，刷牙到一半時，她感到一陣暈眩，才驚覺誤食老鼠藥。牙刷與牙膏示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

2021/09/17 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕印度近期發生少女誤食老鼠藥致死事件，一名18歲少女刷牙時誤把老鼠藥當作牙膏，刷到一半時感到頭暈目眩，她才驚覺誤食老鼠藥。由於擔心此舉恐受家人嚴厲責罵，因此連就醫也未如實告知狀況，最後錯過黃金治療時間，9日後毒發身亡。

綜合外媒報導，事件本月3日發生於孟買市達拉維（Dharavi）貧民窟，18歲阿夫薩娜汗（Afsana Khan）早晨起床時，把一條老鼠藥劑當成牙膏使用，刷到一半，她發現嘴中充滿化學藥劑味道，並趕緊使用清水漱口，但已誤食不少，讓她感到頭暈目眩。

請繼續往下閱讀...

報導提到，阿夫薩娜汗自從誤食老鼠藥後，胃部開始極度絞痛，不過擔心向家人坦承會被嚴厲責罵，因此一開始自行買藥，緩解胃痛情況，接續幾日前往至少3間醫療診所就診，但都未詳細告知事情原委。

事隔9日，阿夫薩娜汗在母親逼問下，才坦白誤食老鼠藥，隨後被送往醫院搶救，但仍不幸逝世。

驗屍報告指出，阿夫薩娜汗死於藥物中毒，當地警方已蒐集相關性的樣本證據交給法醫，這起案件仍在持續調查中。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法