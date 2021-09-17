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    誤把老鼠藥當牙膏放入口 印度少女9日後毒發身亡

    18歲阿夫薩娜汗誤把老鼠藥當作牙膏，刷牙到一半時，她感到一陣暈眩，才驚覺誤食老鼠藥。牙刷與牙膏示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    18歲阿夫薩娜汗誤把老鼠藥當作牙膏，刷牙到一半時，她感到一陣暈眩，才驚覺誤食老鼠藥。牙刷與牙膏示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2021/09/17 13:25

    〔即時新聞／綜合報導〕印度近期發生少女誤食老鼠藥致死事件，一名18歲少女刷牙時誤把老鼠藥當作牙膏，刷到一半時感到頭暈目眩，她才驚覺誤食老鼠藥。由於擔心此舉恐受家人嚴厲責罵，因此連就醫也未如實告知狀況，最後錯過黃金治療時間，9日後毒發身亡。

    綜合外媒報導，事件本月3日發生於孟買市達拉維（Dharavi）貧民窟，18歲阿夫薩娜汗（Afsana Khan）早晨起床時，把一條老鼠藥劑當成牙膏使用，刷到一半，她發現嘴中充滿化學藥劑味道，並趕緊使用清水漱口，但已誤食不少，讓她感到頭暈目眩。

    報導提到，阿夫薩娜汗自從誤食老鼠藥後，胃部開始極度絞痛，不過擔心向家人坦承會被嚴厲責罵，因此一開始自行買藥，緩解胃痛情況，接續幾日前往至少3間醫療診所就診，但都未詳細告知事情原委。

    事隔9日，阿夫薩娜汗在母親逼問下，才坦白誤食老鼠藥，隨後被送往醫院搶救，但仍不幸逝世。

    驗屍報告指出，阿夫薩娜汗死於藥物中毒，當地警方已蒐集相關性的樣本證據交給法醫，這起案件仍在持續調查中。

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