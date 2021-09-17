曾列歐洲疫情最嚴重國家 葡萄牙第2劑疫苗覆蓋率排名世界第一
2021/09/17 12:45
〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙曾是歐洲武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴重的國家，如今全國已有81.54%的人口完整接種疫苗，第2劑疫苗覆蓋率排名全球第一。
綜合外媒報導，英國牛津大學研究項目「用數據看世界」（Our World in Data）15日發表最新數據顯示，葡萄牙截至14日已有81.54%的人口完整接種第2劑新冠疫苗，排名全球第一，美國只有54%人口完整接種疫苗，而全球平均也只有30%。
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葡萄牙疫苗接種工作組的協調員恩里克（Henrique de Gouveia e Melo）表示，「我不在意我們（葡萄牙）是（世界）第1、第2還是第3，我只想著要控制病毒，並盡可能為更多符合接種條件的人施打疫苗，讓病毒沒有反轉的餘地」。
據了解，原先在今年初是世界疫情最嚴重的葡萄牙，在8個月內為全國1000萬人口中的820萬人接種疫苗。據葡萄牙衛生總局疫苗接種工作小組估計，至本月最後1週，該國第2劑疫苗覆蓋率可望達到85%。
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