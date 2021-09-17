新發現梵谷未公開畫作「Worn Out」 阿姆斯特丹展出

畫裡呈現的是一名上了年紀的凸頭老人，弓著身子頹坐在椅子上捧著他的頭。（歐新社）

2021/09/17 06:20

首次上稿 00:18

更新時間 06:20

〔即時新聞／綜合報導〕世界知名荷蘭畫家梵谷，此前一幅從未在世人面前公開的畫作，如今正在阿姆斯特丹博物館展出，畫展也以梵谷大師的名字命名。

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梵谷曾在1882年11月創作素描習作「Worn Out」，畫裡呈現的是一名上了年紀的凸頭老人，弓著身子頹坐在椅子上捧著他的頭。而這幅新出現的畫作則是「Worn Out」的一部分，據了解，這幅作品是私人收藏的一部分，只有包括梵谷博物館在內的少數人知道其存在。

匿名的持有者向博物館請求鑑定這幅未簽名的作品，是否為梵谷所畫。對此，資深研究員Teio Meedendorp表示，從作品的風格到使用的材料，即使用一支粗木工鉛筆和粗糙的水彩紙來看，都符合梵谷早期在海牙時的畫作特徵。畫的背面甚至有損壞的痕跡，推測是用澱粉黏在畫板上時造成的損壞，這些都是梵谷經常使用的材料。

博物館館長在聲明中表示，「能夠發現梵谷的新作非常罕見，我們很高興能夠分享這幅早期作品和它的故事給所有的參觀者知道」。

這幅畫的原型在梵谷的作品中曾出現40多次，是梵谷早期練習畫技時常出現的作品，在梵谷與朋友的信件中也曾提及此畫。

資深研究員Teio Meedendorp表示，從作品的風格到使用的材料，都符合梵谷的畫作特徵。（路透）

這幅畫目前正在阿姆斯特丹博物館展出。（路透）

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