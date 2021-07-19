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    義大利每日確診續增 專家：歐國盃期間球迷群聚太嗨了...

    義大利奪冠後，球迷群集於羅馬競技場外狂歡。（美聯社）

    義大利奪冠後，球迷群集於羅馬競技場外狂歡。（美聯社）

    2021/07/19 09:57

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利在去年初曾是全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情最嚴重的國家之一，之後疫情逐漸趨緩，週日（18日）僅新增3例死亡病例，是自從去年8月以來最低，但每日新增確診病例卻持續增加。專家認為，原因出自於近期歐國盃賽事期間的許多慶祝活動，讓群聚感染風險激增。

    根據《路透》報導，義大利週日新增3127例確診病例，按照慣例，因週末檢測量減少，通常新增病例會比較少，儘管週日新增病例只比週六多6例，但整體新增病例數仍呈現增加趨勢，更已經是連6天增加。

    由於今年適逢2020歐洲國家盃，義大利球迷自6月以來，每當義大利隊比賽時，各地便有許多慶祝活動，而義大利隊在7月12日的冠軍賽擊敗英格蘭，更使得義大利球迷陷入狂歡，許多城鎮、市區的保持社交距離計畫因此「徹底崩潰」。義大利衛生研究所所長洛卡特利（Franco Locatelli）表示，近日新增的確診病例平均年齡為28歲，「聚會與群聚助長病毒傳播」。

    義大利截至18日下午為止，12歲以上的民眾有49.9％已完成接種疫苗。義大利政府預計將在本週針對尚未完全接種疫苗的民眾實施限制，包括禁止他們進入室內餐廳用餐，以及禁入健身房、舞廳及體育場館。

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    義大利隊奪冠後返國舉辦勝利遊行。（路透）

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