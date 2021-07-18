英格蘭明全面解封 英專家：日增確診數恐增至20萬起

英國流行病學家佛格森（Neil Ferguson）預估，解封後英國單日新增確診病例數恐怕會上升至20萬起。（路透）

2021/07/18 23:18

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕英國英格蘭地區7月19日將全面解封，民眾將不必在大眾運輸、商店等公共空間配戴口罩。擔任英國政府科學顧問的流行病學家佛格森（Neil Ferguson）18日預估，解封後英國單日新增確診病例數恐怕會上升至20萬起，每日新增的住院病例數也有可能高達2000起。

綜合英媒報導，佛格森18日接受英國廣播公司訪問時表示，即便已經有約半數英國人完整接種兩劑疫苗，19日解封仍不可避免地將造成日增確診病例數上升至10萬起，日增住院病例數上升至約1000起。佛格森指出，真正的問題是會不會再翻倍，英國的單日新增確診病例數與住院病例數有可能會繼續上升至20萬起與2000起，假如情況真的如此，那麼現行估算未來數據的方法就是錯的。

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報導指出，日增2000起住院病例約為英國去年耶誕節前的水準，儘管解封後住院病患的病況較不嚴重，死亡的可能性也比當時小很多，但佛格森認為，假如住院病例數夠多，仍會對醫療系統帶來極大的負擔。

總部設於英國的「全球變遷數據實驗室」（Global Change Data Lab）指出，英國的滾動7日平均日增確診病例相當高，僅次於印尼及巴西。即便武漢肺炎感染率與住院及死亡率的關連性，有因為大量施打疫苗而下降，但科學家們強調，感染率高的時候，即便只有少部分人會住院或死於武漢肺炎，真實人數仍然相當大。

英國政府緊急事務科學諮詢小組（Sage）日前也預估，解封後英國每日將新增約1000至2000起住院病例、100至200起死亡病例。

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