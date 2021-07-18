驚險！2幼童貪玩困28樓窗外 家長淡定反應氣炸網友

中國近日發生一起2名幼童爬出28樓窗戶的意外。（圖擷取自微博）

2021/07/18 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕太扯！中國近日發生一起2名幼童爬出28樓窗戶的意外，直到鄰居緊急通知，家長才慢吞吞出來救人，網友紛紛憤怒表示，「太危險了吧！」、「大人還不緊不慢的抱孩子」，還有人注意到他們私自改裝窗戶構造，才造成孩子差點喪命。

根據《頭條新聞》報導，這起事件發生在廣西柳州，當時2名幼童從28樓的窗戶爬出玩耍，不慎關上窗戶被困窗外，其中1名男童在狹小的窗台上來回挪動，試圖打開窗戶無果，另1名幼童緊緊貼著窗戶不敢動，幸好對面的鄰居發現情況不對，立刻通知社區人員尋找家長，最終大人才慢吞吞地從房內打開窗戶，一一把孩子抱進去，孩子這才反應過來自己從鬼門關前走一回，嚇得哇哇大哭。

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對此，中國網友紛紛傻眼表示，「太危險了吧！」、「這窗戶搞得跟平開門似的，裝個防盜網很累嗎？」、「圍護都不到大人膝蓋，28樓敢這麼設計？」、「對比上下樓，這家人把下方的固定玻璃改成平開門了，真特麼的是人才，這種裝修也能過審，當地物業是不干活的」、「家長應該拘留一下」、「還好對面鄰居看到了，不然可能就悲劇了」、「大人還不緊不慢的抱孩子，真的醉了」、「孩子和家長都很謎」。

直到鄰居緊急通知，家長才慢吞吞出來救人，有人注意到他們私自改裝窗戶構造，才造成孩子差點喪命。（圖擷取自微博）

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