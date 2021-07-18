為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加拿大接種率超越美國 80％符合接種條件者已打第一劑

    已完成接種疫苗的加拿大人佔總人口數的48.48%，符合接種資格者超過80%已打第一劑。圖為加拿大總理杜魯道接種疫苗。（路透）

    已完成接種疫苗的加拿大人佔總人口數的48.48%，符合接種資格者超過80%已打第一劑。圖為加拿大總理杜魯道接種疫苗。（路透）

    2021/07/18 08:42

    〔即時新聞／綜合報導〕全球各國皆持續進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，加拿大在開始大規模疫苗接種時，接種速度落後於美國，不過加拿大目前已迎頭趕上，有48.48％的加拿大人已完成接種疫苗，接種率超過美國。

    綜合外媒報導，若以總人口數計算，目前有48.48％的加拿大人已完成接種疫苗，69.48%至少已接種第一劑，美國方面則是有48.05%的民眾完成接種，55.44%已接種第一劑。

    加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）15日時表示，目前符合接種條件的加拿大人中，有大約80％至少接種第一劑，正在與美國討論，計畫允許在8月中旬讓完成疫苗接種的美國公民可進入加拿大進行「非必要」旅遊。

    負責加拿大政府疫苗分配計畫的布羅迪（Krista Brodie）指出，加拿大有足夠的劑量讓每一位符合接種條件的加拿大人施打疫苗，隨著疫苗供給充足，目前正確保疫苗能夠持續支持國內需求，並支援全球疫苗接種工作。加拿大衛生部並沒有透露疫苗種類、劑量及到期時間，僅表示將會把1770萬劑AZ疫苗捐給COVAX，供全球分配使用。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    若疫苗接種率良好 加拿大擬9月初開放完成疫苗接種旅客入境
    2021/07/16 12:49

    若疫苗接種率良好 加拿大擬9月初開放完成疫苗接種旅客入境
    幫助開發中國家 加拿大要捐1800萬劑疫苗給Covax
    2021/07/14 00:26

    幫助開發中國家 加拿大要捐1800萬劑疫苗給Covax
    不願冒疫情失控風險 加國短時間內拒未打疫苗旅客入境
    2021/07/09 12:35

    不願冒疫情失控風險 加國短時間內拒未打疫苗旅客入境
    武漢肺炎》英國超過2500萬人施打第1劑 歐盟威脅擋疫苗出口
    2021/03/18 06:07

    武漢肺炎》英國超過2500萬人施打第1劑 歐盟威脅擋疫苗出口
    國際今日熱門
    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事
    2021/07/17 11:00

    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事 影片

    未接種疫苗者成破口！美國確診、死亡率雙雙上升
    2021/07/17 10:32

    未接種疫苗者成破口！美國確診、死亡率雙雙上升

    英軍情五處報告劍指中俄 外媒分析三大重點
    2021/07/17 10:29

    英軍情五處報告劍指中俄 外媒分析三大重點

    痛罵臉書允許疫情假消息 拜登：他們在殺人
    2021/07/17 08:56

    痛罵臉書允許疫情假消息 拜登：他們在殺人

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播