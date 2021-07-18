加拿大接種率超越美國 80％符合接種條件者已打第一劑

已完成接種疫苗的加拿大人佔總人口數的48.48%，符合接種資格者超過80%已打第一劑。圖為加拿大總理杜魯道接種疫苗。（路透）

2021/07/18 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕全球各國皆持續進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種，加拿大在開始大規模疫苗接種時，接種速度落後於美國，不過加拿大目前已迎頭趕上，有48.48％的加拿大人已完成接種疫苗，接種率超過美國。

綜合外媒報導，若以總人口數計算，目前有48.48％的加拿大人已完成接種疫苗，69.48%至少已接種第一劑，美國方面則是有48.05%的民眾完成接種，55.44%已接種第一劑。

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）15日時表示，目前符合接種條件的加拿大人中，有大約80％至少接種第一劑，正在與美國討論，計畫允許在8月中旬讓完成疫苗接種的美國公民可進入加拿大進行「非必要」旅遊。

負責加拿大政府疫苗分配計畫的布羅迪（Krista Brodie）指出，加拿大有足夠的劑量讓每一位符合接種條件的加拿大人施打疫苗，隨著疫苗供給充足，目前正確保疫苗能夠持續支持國內需求，並支援全球疫苗接種工作。加拿大衛生部並沒有透露疫苗種類、劑量及到期時間，僅表示將會把1770萬劑AZ疫苗捐給COVAX，供全球分配使用。

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