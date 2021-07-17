武漢肺炎》伊朗人湧進鄰國打疫苗 亞美尼亞：至少先待10天

近幾週有大量伊朗人搭乘公車或飛機前往亞美尼亞，搶打武漢肺炎疫苗。（美聯社）

2021/07/17 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕近期傳染力更強的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta病毒變異株侵襲伊朗，大量病患讓當地醫院不堪負荷，但伊朗的武肺疫苗劑量仍然不足，因此數以千計的伊朗人決定前往鄰國亞美尼亞接受疫苗施打。不過亞美尼亞也在15日祭出新政策，限制入境須先待10天才能打疫苗，以保護該國疫苗和觀光產業。

據《美聯社》報導，根據Our data in world的統計資料顯示，伊朗是中東地區武肺死亡人數最多的國家，截至今（17）日共有8萬6990人確診後死亡，但在該國8400萬人口中，只有不到2%的人施打完2劑疫苗。

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據報導，亞美尼亞雖然有「阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）」、俄羅斯國產的「史普尼克V（Sputnik V）」和中國的「克爾來福（CoronaVac）」，不過由於當地民眾仍對疫苗抱持觀望態度，因此施打率並不高，亞美尼亞政府因此開放免費替前往當地的國外遊客施打武肺疫苗。

據報導，近幾週有大量伊朗人因此搭乘公車或飛機前往亞美尼亞，以接種武肺疫苗。伊朗德黑蘭（Tehran）1家旅行社的經理艾哈邁德（Ahmad）也表示，「參加亞美尼亞旅行團的遊客人數在最近增加了2倍」。

據報導，亞美尼亞衛生部長阿瓦內相（Anahit Avanesyan）表示，「我們沒有意料到我們的人道主義會這麼受歡迎」，他也說：「我們仍會將本國公民視為優先群體，但疫情不分國界。」

不過由於大量伊朗人湧進亞美尼亞的疫苗施打中心，也讓亞美尼亞政府於上週祭出「外國遊客只能在首都葉里溫（Yerevan）的5個指定AZ施打站，接受疫苗施打」政策，此外，為了促進觀光產業，亞美尼亞也在15日規定，在施打疫苗前必須在該國停留至少10天。

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由於大量伊朗人湧進亞美尼亞的疫苗施打中心，也讓亞美尼亞政府於上週祭出「外國遊客只能在首都葉里溫的5個指定AZ施打站，接受疫苗施打」政策。（美聯社）

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