為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》伊朗人湧進鄰國打疫苗 亞美尼亞：至少先待10天

    近幾週有大量伊朗人搭乘公車或飛機前往亞美尼亞，搶打武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    近幾週有大量伊朗人搭乘公車或飛機前往亞美尼亞，搶打武漢肺炎疫苗。（美聯社）

    2021/07/17 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕近期傳染力更強的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Delta病毒變異株侵襲伊朗，大量病患讓當地醫院不堪負荷，但伊朗的武肺疫苗劑量仍然不足，因此數以千計的伊朗人決定前往鄰國亞美尼亞接受疫苗施打。不過亞美尼亞也在15日祭出新政策，限制入境須先待10天才能打疫苗，以保護該國疫苗和觀光產業。

    《美聯社》報導，根據Our data in world的統計資料顯示，伊朗是中東地區武肺死亡人數最多的國家，截至今（17）日共有8萬6990人確診後死亡，但在該國8400萬人口中，只有不到2%的人施打完2劑疫苗。

    據報導，亞美尼亞雖然有「阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）」、俄羅斯國產的「史普尼克V（Sputnik V）」和中國的「克爾來福（CoronaVac）」，不過由於當地民眾仍對疫苗抱持觀望態度，因此施打率並不高，亞美尼亞政府因此開放免費替前往當地的國外遊客施打武肺疫苗。

    據報導，近幾週有大量伊朗人因此搭乘公車或飛機前往亞美尼亞，以接種武肺疫苗。伊朗德黑蘭（Tehran）1家旅行社的經理艾哈邁德（Ahmad）也表示，「參加亞美尼亞旅行團的遊客人數在最近增加了2倍」。

    據報導，亞美尼亞衛生部長阿瓦內相（Anahit Avanesyan）表示，「我們沒有意料到我們的人道主義會這麼受歡迎」，他也說：「我們仍會將本國公民視為優先群體，但疫情不分國界。」

    不過由於大量伊朗人湧進亞美尼亞的疫苗施打中心，也讓亞美尼亞政府於上週祭出「外國遊客只能在首都葉里溫（Yerevan）的5個指定AZ施打站，接受疫苗施打」政策，此外，為了促進觀光產業，亞美尼亞也在15日規定，在施打疫苗前必須在該國停留至少10天。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    由於大量伊朗人湧進亞美尼亞的疫苗施打中心，也讓亞美尼亞政府於上週祭出「外國遊客只能在首都葉里溫的5個指定AZ施打站，接受疫苗施打」政策。（美聯社）

    由於大量伊朗人湧進亞美尼亞的疫苗施打中心，也讓亞美尼亞政府於上週祭出「外國遊客只能在首都葉里溫的5個指定AZ施打站，接受疫苗施打」政策。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張忠謀直言台灣需要疫苗 柯文哲：1500萬劑BNT先進來再說
    2021/07/17 19:52

    張忠謀直言台灣需要疫苗 柯文哲：1500萬劑BNT先進來再說
    疫情看到令人安心的數字！ 謝金河：我們應該更疼惜台灣
    2021/07/17 19:50

    疫情看到令人安心的數字！ 謝金河：我們應該更疼惜台灣
    食藥署決定是對的！ICMRA：第二代疫苗需要「免疫橋接」
    2021/07/17 19:29

    食藥署決定是對的！ICMRA：第二代疫苗需要「免疫橋接」
    臉書揭露伊朗駭客戰略：鎖定美軍誘騙點選惡意連結
    2021/07/16 11:30

    臉書揭露伊朗駭客戰略：鎖定美軍誘騙點選惡意連結
    伊朗憂Delta病毒釀第5波疫情 275城實施防疫限制
    2021/07/04 20:21

    伊朗憂Delta病毒釀第5波疫情 275城實施防疫限制
    國際今日熱門
    韓美聯手打擊駭客 將組網路安全工作組
    2021/07/17 00:48

    韓美聯手打擊駭客 將組網路安全工作組

    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事
    2021/07/17 11:00

    新聞360》對抗中國準備「硬幹」 學者：美國正在做一件大事 影片

    南韓渡假勝地拉警報！濟州島多道禁令防疫情
    2021/07/17 00:25

    南韓渡假勝地拉警報！濟州島多道禁令防疫情

    野火燒不停！俄環保人士求救李奧納多 當地官員冷回應
    2021/07/17 00:01

    野火燒不停！俄環保人士求救李奧納多 當地官員冷回應

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播