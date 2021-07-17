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    武漢肺炎》英美「酒精性肝病」患者激增 專家：與在家飲酒有關

    英美近日有專家指出，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，民眾在家喝酒的情況越趨增加。示意圖，與本新聞無關。（路透資料照）

    英美近日有專家指出，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，民眾在家喝酒的情況越趨增加。示意圖，與本新聞無關。（路透資料照）

    2021/07/17 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕英美近日有專家指出，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，民眾在家喝酒的情況越趨增加，也導致酒精性肝病案例激增，美國去年至醫院治療酒精性肝病的人數大幅增加40％；英國官方數據也顯示，英國去年因飲酒過量導致肝疾病死亡的人數增加了21％，創下歷史新高。

    《NBC》報導，南加州大學凱克醫學院（Keck School of Medicine）肝移植專家李（Dr. Brian Lee）表示，「我們確實可以發現，美國在武肺疫情期間，因酒精引起肝疾病而前往醫院接受治療的人數大幅增長」，他解釋，由於封城政策和居家防疫所帶來的壓力，人們開始大量飲酒，「他們沒有意識到已經喝過量」。

    據報導，麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）肝臟中心主任鍾（Dr. Raymond Chung）也指出，在疫情期間因酒精性肝炎入院的病患，與前幾年相比大約增加了40％。

    《路透》報導，英國官方數據15日顯示，英國在去年因飲酒過量導致肝疾病死亡的人數增加了21％，創下歷史新高。英國公共衛生署（Public Health England，PHE）表示：「在武肺疫情肆虐的這1年，酒吧、俱樂部和餐廳大部分的時間都是停止營業的，但酒類銷售總量卻沒有下降，這代表人們轉而在家中喝酒。」

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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