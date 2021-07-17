狂打嗝10日後住進醫院 巴西總統喊話「很快就會回來」

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）連續打嗝超過10日，14日進入醫院觀察，他昨（16）日喊話表示「我很快就會恢復」。（翻攝自Twitter）

2021/07/17 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）連續打嗝超過10日，14日住院觀察，他昨（16）日喊話表示「很快就會回來」，今（17）日還在醫院與部會首長進行視訊會議，但院方尚未透露出院日期。

據《路透》報導，巴西總統府13日表示，現年66歲總統波索納洛3日進行植牙手術後不斷打嗝，14日轉院至聖保羅的醫院，傳可能要接受緊急手術。由於波索納洛2018年競選曾被人刺傷腸道，外界相當關心他的健康，但主治醫生昨日晚間發聲明表示，總統已逐漸好起來，進行手術的可能性低。

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醫生指出，總統的恢復情形良好，已可慢慢進食，但院方並沒有給出一個確切的出院日期。

波索納洛的官方推特昨日稍早貼出一張照片，波索納洛推著點滴架在醫院走廊緩步行走，表情堅定無比，「上帝保佑，我很快就會回來。我們已經做了很多事，但還要為巴西做更多事」。

今日早上官方推特又貼出一張照片，只見波索納洛聚精會神看著手機，與部會首長討論政務，「透過網路，我們得以如期進行會議，大家好！」

- Em breve, de volta a campo, se Deus quiser! Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil! Obrigado pelo apoio e orações. Um forte abraço a todos! ???????? pic.twitter.com/Lk3P14Nj5H — Jair M. Bolsonaro （@jairbolsonaro） July 16, 2021

- Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros. Boa tarde a todos! pic.twitter.com/aTrhZfhTJ8 — Jair M. Bolsonaro （@jairbolsonaro） July 16, 2021

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