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    狂打嗝10日後住進醫院 巴西總統喊話「很快就會回來」

    巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）連續打嗝超過10日，14日進入醫院觀察，他昨（16）日喊話表示「我很快就會恢復」。（翻攝自Twitter）

    巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）連續打嗝超過10日，14日進入醫院觀察，他昨（16）日喊話表示「我很快就會恢復」。（翻攝自Twitter）

    2021/07/17 11:41

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）連續打嗝超過10日，14日住院觀察，他昨（16）日喊話表示「很快就會回來」，今（17）日還在醫院與部會首長進行視訊會議，但院方尚未透露出院日期。

    據《路透》報導，巴西總統府13日表示，現年66歲總統波索納洛3日進行植牙手術後不斷打嗝，14日轉院至聖保羅的醫院，傳可能要接受緊急手術。由於波索納洛2018年競選曾被人刺傷腸道，外界相當關心他的健康，但主治醫生昨日晚間發聲明表示，總統已逐漸好起來，進行手術的可能性低。

    醫生指出，總統的恢復情形良好，已可慢慢進食，但院方並沒有給出一個確切的出院日期。

    波索納洛的官方推特昨日稍早貼出一張照片，波索納洛推著點滴架在醫院走廊緩步行走，表情堅定無比，「上帝保佑，我很快就會回來。我們已經做了很多事，但還要為巴西做更多事」。

    今日早上官方推特又貼出一張照片，只見波索納洛聚精會神看著手機，與部會首長討論政務，「透過網路，我們得以如期進行會議，大家好！」

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