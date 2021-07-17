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    香港國安法實施1年 布林肯發聲明：北京破壞民主體制

    香港國安法實施1週年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日發表聲明痛批中國及香港官員損害香港民主體制。（美聯社資料照）

    香港國安法實施1週年之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日發表聲明痛批中國及香港官員損害香港民主體制。（美聯社資料照）

    2021/07/17 07:31

    〔即時新聞／綜合報導〕拜登政府16日對美國企業發出警示，提醒在香港的營運和活動存在風險，同時宣布對中國政府駐港聯絡辦公室（中聯辦）7名副主任執行金融制裁。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）16日也在香港國安法實施1週年之際，發表聲明痛批中國及香港官員損害香港民主體制。

    布林肯16日在國務院發表聲明表示，香港國安法實施1年以來，中國及香港官員有系統地破壞香港民主體制，包括推遲選舉、取消民選議員資格、強迫官員宣誓效忠等。

    布林肯說，香港從2019年爆發示威至今，港府已逮捕數千名因反對政府政策的港人，包括在社群平台上貼文或參加燭光悼念活動的人，而新聞記者僅因為報導政府鎮壓示威者而被捕。

    他特別提到港府發起一場持續且具政治動機的新聞自由運動，不僅監禁《蘋果日報》創辦人黎智英，並強迫被視為獨立報導象徵的《蘋果日報》停刊。

    布林肯強調，北京削弱了香港擁有負責任、透明政府和尊重個人自由的聲譽，並違背讓香港保持高度自治50年不變的承諾，美方將繼續為「中英聯合聲明」和「基本法」對港人保證的權利和自由抗爭，「面對北京過去1年扼殺香港人民民主願望的決定，我們正在採取行動，我們今天發出一個明確的訊息，就是美國堅定與香港人站在一起」。

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