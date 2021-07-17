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    未接種疫苗者成破口！美國確診、死亡率雙雙上升

    美確診、死亡案例上升，主因為Delta變種快速在未接種疫苗者間傳播。（法新社）

    美確診、死亡案例上升，主因為Delta變種快速在未接種疫苗者間傳播。（法新社）

    2021/07/17 10:32

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗接種比例名列前茅，新增確診和死亡率卻雙雙暴增，原因是Delta變種病毒在境內快速傳播，感染尚未接種疫苗者。

    《路透》報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）當地時間週五公布數據，確診數較前一週增加70％，死亡率也上漲26％，主要發生在疫苗接種比例較低區域，且絕大多數都是未接種疫苗者中標。

    此外，7日平均每日確診數超過2.6萬例，是6月最低值1.1萬的兩倍之多，最嚴重地區包括阿肯色州、佛羅里達、路易斯安那、密蘇里和內華達等，全都是疫苗接種率低於平均的州。瓦倫斯基表示，「這逐漸演變成一種未接種疫苗者的大流行」，因為須入院治療的病患有97％未施打疫苗。

    美防疫首席顧問佛奇（Anthony Fauci）提到，Delta變種已在全球約100個國家現蹤，如今已成為全世界的主要感染源，「我們正在對付的是一種可怕的變種」。瓦倫斯基則呼籲，輝瑞/BNT和莫德納疫苗皆證明可有效抵禦Delta病毒，尚未施打者應盡速接種。

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