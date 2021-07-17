12歲以下兒童接種武肺疫苗 美FDA最快今冬批准

美國食品藥物管理局15日說，可能在入冬初期到中期緊急授權武肺疫苗用於12歲以下族群。（路透檔案照）

2021/07/17 00:34

〔編譯管淑平／綜合報導〕儘管世界衛生組織（WHO）疾呼富國先不要為兒少接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID19）疫苗，以利較弱勢國家加速提高接種率。但是，美國已經準備要為12歲以下兒童施打疫苗。美國食品藥物管理局（FDA）15日說，可能在入冬初期到中期緊急授權武肺疫苗用於12歲以下族群。

美國「全國廣播公司」新聞網（NBC News）16日報導，FDA官員說，今年冬季初期到中期可能緊急授權給12歲以下接種的疫苗，希望接下來迅速推動正式授權，將有助於減少家長因為孩子無法接種疫苗的疑慮。

請繼續往下閱讀...

莫德納（Moderna）、輝瑞—BNT（Pfizer—BioNTech）都已各自展開12歲以下接種疫苗臨床試驗，預計今年秋天會有結果，然後FDA需要花一段時間審核藥廠的疫苗緊急授權使用申請。

FDA要求提供12歲以下接種者4到6個月的安全性追蹤數據，而成年人的臨床試驗只要求2個月的追蹤數據；要求額外的數據將有助於更快正式授權。生物製劑藥證（BLA）需要6個月的追蹤數據。

輝瑞說，他們針對5到11歲兒童的臨床試驗結果預計在9月出爐，「可能之後不久就會有2到5歲的（臨床試驗）數據」，至於6個月到2歲年齡層的數據，要到10月或11月。莫德納的臨床試驗對象最小為6歲，預期結果出爐時程與輝瑞差不多。

目前美國僅批准12歲以上的人接種武肺疫苗，但是均為緊急使用授權，尚無任何一款疫苗獲得正式使用授權。輝瑞、莫德納都已經提出申請正式授權用於18歲以上族群。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法