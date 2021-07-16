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    劍指中國！美B-52H進駐關島 首次在澳洲發射愛國者三型飛彈

    美軍首次在澳洲發射愛國者三型飛彈。（圖取自澳洲國防部推特）

    美軍首次在澳洲發射愛國者三型飛彈。（圖取自澳洲國防部推特）

    2021/07/16 20:46

    〔即時新聞／綜合報導〕外媒認為劍指中國、由澳洲和美國主辦的多國聯合軍演「護身軍刀」（Talisman Sabre）14日盛大展開，美軍已派出B-52H同溫層堡壘轟炸機進駐關島，更首次在澳洲發射愛國者三型防空飛彈。

    綜合外媒報導，在美國駐日本基地面臨威脅的情況下，美軍正在展示在太平洋的防禦機動性，同時演練進攻性飛彈作戰，美國陸軍16日在澳洲昆士蘭省訓練場，發射愛國者三型防空飛彈「MIM-104」，成功擊落2架做為標靶的無人機，澳洲國防部指出，此為美軍首次在澳洲發射愛國者三型飛彈。

    此外，來自北達科他州邁諾特空軍基地的B-52H同溫層堡壘轟炸機已經進駐關島，在接下來的幾週內，B-52H轟炸機將參加「護身軍刀」聯合演習，美國空軍並未透露B-52H軍機數量，僅聲明相關演習能夠增強美國與盟友之間的協作能力，並維持、加強印太地區的集體作戰能力。

    此次「護身軍刀」聯合演習，美國、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、英國共出動1.7萬名兵力，演習將持續到8月6日，美國陸軍表示，演習目的在於測試、完善美國向太平洋部署陸軍的能力，同時執行指揮任務，在整個大洋洲能有效進行多方作戰的能力。

    美軍已派出B-52H同溫層堡壘轟炸機進駐關島。（圖取自美國空軍新聞稿）

    美軍已派出B-52H同溫層堡壘轟炸機進駐關島。（圖取自美國空軍新聞稿）

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