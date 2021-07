劍指中國！美B-52H進駐關島 首次在澳洲發射愛國者三型飛彈

2021/07/16 20:46

〔即時新聞/綜合報導〕外媒認為劍指中國、由澳洲和美國主辦的多國聯合軍演「護身軍刀」(Talisman Sabre)14日盛大展開,美軍已派出B-52H同溫層堡壘轟炸機進駐關島,更首次在澳洲發射愛國者三型防空飛彈。

綜合外媒報導,在美國駐日本基地面臨威脅的情況下,美軍正在展示在太平洋的防禦機動性,同時演練進攻性飛彈作戰,美國陸軍16日在澳洲昆士蘭省訓練場,發射愛國者三型防空飛彈「MIM-104」,成功擊落2架做為標靶的無人機,澳洲國防部指出,此為美軍首次在澳洲發射愛國者三型飛彈。

此外,來自北達科他州邁諾特空軍基地的B-52H同溫層堡壘轟炸機已經進駐關島,在接下來的幾週內,B-52H轟炸機將參加「護身軍刀」聯合演習,美國空軍並未透露B-52H軍機數量,僅聲明相關演習能夠增強美國與盟友之間的協作能力,並維持、加強印太地區的集體作戰能力。

此次「護身軍刀」聯合演習,美國、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、英國共出動1.7萬名兵力,演習將持續到8月6日,美國陸軍表示,演習目的在於測試、完善美國向太平洋部署陸軍的能力,同時執行指揮任務,在整個大洋洲能有效進行多方作戰的能力。

The first ever Patriot surface to-air-missile was successfully launched this morning at #TalismanSabre2021!????????@TalismanSabre #TalismanSabre #TS21 #YourADF pic.twitter.com/MUeapVns3B