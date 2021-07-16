影片曝光！不信有武肺病毒 病患呼氣他狂吸終染疫身亡

印尼1名男子不相信病毒存在，帶著友人前往醫院撲向1名躺在床上的確診者，還用手搧他呼出的氣來聞，最後男子染疫身亡。（圖取自Twitter）

2021/07/16 17:43

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情持續延燒，印尼1名男子不相信病毒存在，帶著友人前往醫院撲向1名躺在床上的確診者，還用手搧他呼出的氣來聞，最後男子染疫身亡。

綜合外媒報導，印尼1名47歲神經治療師馬蘇丁（Masudin）於2021年7月13日凌晨染疫去世，生前「挑釁病毒」的影片因此被廣為瘋傳，他帶著友人前往當地醫院，找到1名染疫躺在病床上的病患，病患臉色發白，看起來相當虛弱，馬蘇丁和友人有說有笑地站在病床旁邊拍攝影片。

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馬蘇丁認為，COVID-19病毒並不存在，他先叫友人俯身，把臉湊近病患的口鼻，用手搧他呼出的氣來聞一聞，接著自己依樣畫葫蘆，想要證明此舉並不會出事，他在吸了幾口氣之後，向鏡頭說自己完全沒有事情，還可以回家喝喝飲料、出去散散步，接著就帶著友人離開醫院。

馬蘇丁的1位記者友人羅尼（Rony）證實他的死訊，並表示他在死亡前不斷抱怨發燒與其他身體不適，最終在住處嚥下最後一口氣，羅尼哀傷地說，一週前才去拜訪過馬蘇丁，不料卻是兩人最後一次見面，收到馬蘇丁去世的悲慘消息後，感到震驚和難以置信，相當難過失去了1位摯友。

馬蘇丁在當地有著樂善好施的形象，時常幫忙出資修建道路，或替窮苦的人們修補房屋，因此去世消息傳開後，許多人表達不捨；也有眾多網友看完影片，認為馬蘇丁「向死神招手」，留言感嘆「人要找死，誰都擋不住」、「他現在是神了」、「證明了病毒戰勝了他的信仰」；印尼許多醫師也分享影片，呼籲大眾切勿模仿。

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