為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    影片曝光！不信有武肺病毒 病患呼氣他狂吸終染疫身亡

    印尼1名男子不相信病毒存在，帶著友人前往醫院撲向1名躺在床上的確診者，還用手搧他呼出的氣來聞，最後男子染疫身亡。（圖取自Twitter）

    印尼1名男子不相信病毒存在，帶著友人前往醫院撲向1名躺在床上的確診者，還用手搧他呼出的氣來聞，最後男子染疫身亡。（圖取自Twitter）

    2021/07/16 17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）疫情持續延燒，印尼1名男子不相信病毒存在，帶著友人前往醫院撲向1名躺在床上的確診者，還用手搧他呼出的氣來聞，最後男子染疫身亡。

    綜合外媒報導，印尼1名47歲神經治療師馬蘇丁（Masudin）於2021年7月13日凌晨染疫去世，生前「挑釁病毒」的影片因此被廣為瘋傳，他帶著友人前往當地醫院，找到1名染疫躺在病床上的病患，病患臉色發白，看起來相當虛弱，馬蘇丁和友人有說有笑地站在病床旁邊拍攝影片。

    馬蘇丁認為，COVID-19病毒並不存在，他先叫友人俯身，把臉湊近病患的口鼻，用手搧他呼出的氣來聞一聞，接著自己依樣畫葫蘆，想要證明此舉並不會出事，他在吸了幾口氣之後，向鏡頭說自己完全沒有事情，還可以回家喝喝飲料、出去散散步，接著就帶著友人離開醫院。

    馬蘇丁的1位記者友人羅尼（Rony）證實他的死訊，並表示他在死亡前不斷抱怨發燒與其他身體不適，最終在住處嚥下最後一口氣，羅尼哀傷地說，一週前才去拜訪過馬蘇丁，不料卻是兩人最後一次見面，收到馬蘇丁去世的悲慘消息後，感到震驚和難以置信，相當難過失去了1位摯友。

    馬蘇丁在當地有著樂善好施的形象，時常幫忙出資修建道路，或替窮苦的人們修補房屋，因此去世消息傳開後，許多人表達不捨；也有眾多網友看完影片，認為馬蘇丁「向死神招手」，留言感嘆「人要找死，誰都擋不住」、「他現在是神了」、「證明了病毒戰勝了他的信仰」；印尼許多醫師也分享影片，呼籲大眾切勿模仿。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    學生確診再增2人 總人數688人
    2021/07/16 10:28

    學生確診再增2人 總人數688人
    學生確診人數686人 增國小生1人
    2021/07/15 11:27

    學生確診人數686人 增國小生1人

    內科人口支撐住宅需求 房市交易熱
    南韓連9天確診破千！海上部隊也爆6官兵染疫 擴大篩檢中
    2021/07/15 09:10

    南韓連9天確診破千！海上部隊也爆6官兵染疫 擴大篩檢中
    3護理師遭確診者殺傷 林靜儀籲醫療機構支持醫事人員退避權
    2021/06/03 10:22

    3護理師遭確診者殺傷 林靜儀籲醫療機構支持醫事人員退避權

    華新董座焦佑倫 稱讚東元有三好
    曝運送確診病患實況！ 醫嘆若重症大爆發：我一定沒能力救你
    2021/05/19 06:08

    曝運送確診病患實況！ 醫嘆若重症大爆發：我一定沒能力救你
    國際今日熱門
    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈
    2021/07/15 23:52

    軍武新知》可偵查可自爆！美陸戰隊測試遙控飛行手榴彈

    討好中共？ 西澳政府禁台、藏團體租借表演場地
    2021/07/15 19:16

    討好中共？ 西澳政府禁台、藏團體租借表演場地

    南韓出土1500年前人骨！身高180公分 疑似椎間盤突出
    2021/07/15 20:33

    南韓出土1500年前人骨！身高180公分 疑似椎間盤突出

    日本疫情降溫難！不滿老被針對 餐飲業者砲轟政府只顧奧運
    2021/07/15 22:24

    日本疫情降溫難！不滿老被針對 餐飲業者砲轟政府只顧奧運

    東京奧運2020

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播