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    不放棄！哈伯望遠鏡「死機」逾月 NASA今展開搶救

    過去30多年來，哈伯望遠鏡一直擔任人類直視太空的哨兵，協助我們建立對宇宙的理解機制。（歐新社）

    過去30多年來，哈伯望遠鏡一直擔任人類直視太空的哨兵，協助我們建立對宇宙的理解機制。（歐新社）

    2021/07/16 16:06

    〔即時新聞／綜合報導〕運行逾30載的哈伯太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）是世上最著名的天文觀測器之一，然其於上月12日「死機」至今已月餘無法重啟，讓外界擔憂人類終將失去這顆重要的眼睛，美國太空總署（NASA）表示，相關團隊今日將嘗試新的營救任務，期望能切換替代動力裝置，是當前最有機會救活哈伯的一招。

    根據《CNN》報導，NASA最新發表聲明指出，歷經一個多月的努力，工程師仍無法讓哈伯望遠鏡重啟運作，團隊將於當地時間15日嘗試切換替代動力裝置，若能成功喚醒哈伯，僅需幾天時間便可完全恢復正常運行。

    當前在地表上方約559公里軌道運行的哈伯太空望遠鏡，過去並非總是保持健康，此前共計發生過5次需要太空人搭乘太空梭至現場進行修復的嚴重問題，最近一次發生在2009年，但在值勤維修行動的太空梭退役後，目前NASA無法將太空人送上去進行維修，而這也是當前技術團隊陷入大麻煩的主因之一。

    過去30多年來，哈伯望遠鏡一直擔任人類直視太空的哨兵，協助我們建立對宇宙的理解機制，其過往戰功無數，包括發現圍繞冥王星運行的衛星、證明每個星系中心都有一個超大質量黑洞，甚至還在人類發現暗物質的方面發揮了關鍵作用。

    雖然當前哈伯暫時闔眼歇息，民眾也無須太過擔憂，NASA預計在今年10月發射新型「韋伯太空望遠鏡」（James Webb Space Telescope），未來將取代哈伯的位置，成為新一代人類的宇宙探險之眼。

    即使可能的繼任者已經出爐，NASA目前還未準備放棄哈伯望遠鏡，據其表示，考量到哈伯過往的戰功，以及它的存在對全球公眾帶來的激勵性影響，「失去哈伯將是一項毀滅性的損失」。

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