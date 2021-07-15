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    津津有味！ 台贈日松山市甜美鳳梨 小朋友直呼跟台灣更親近

    日媒報導，台灣日前贈送的3600顆鳳梨成為愛媛縣松山市學校營養午餐菜單之一，許多小朋友吃得津津有味，直呼感覺跟台灣更親近了。（圖擷取自日本台灣交流協會臉書粉專）

    日媒報導，台灣日前贈送的3600顆鳳梨成為愛媛縣松山市學校營養午餐菜單之一，許多小朋友吃得津津有味，直呼感覺跟台灣更親近了。（圖擷取自日本台灣交流協會臉書粉專）

    2021/07/15 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕為了感謝日本地方城市登記做為我國的奧運代表隊接待城，駐日代表謝長廷日前啟動感謝拜會行程，12日率團拜會最後一個接待城市的愛媛縣松山市。日媒報導，台灣日前贈送的3600顆鳳梨成為當地學校營養午餐菜單之一，許多小朋友吃得津津有味，直呼感覺跟台灣更親近了。

    「日本台灣交流協會」在臉書粉專分享當地日媒報導，並表示台灣贈送3600顆鳳梨給東奧選手接待城市四國愛媛縣松山市，成為當地學校營養午餐的菜單之一，台灣的鳳梨又甜又多汁，是學生們夏天最佳的餐後水果。

    「日本台灣交流協會」指出，小朋友說，台灣的鳳梨只要吃一口、嘴巴裡都是滿滿的甜味，也感覺跟台灣更親近了，很想去台灣看看；協會感動直呼，「感謝台灣夏天的果實帶給日本小朋友美好的時刻」。

    據「愛媛新聞在線」報導，松山市柚木小學的學生們從13日開始，能在營養午餐中享用台灣贈送香甜又多汁的鳳梨。松山市教育委員會指出，台灣提供約有3600棵金鑽鳳梨，已於4月到貨並切片冷凍保存；全市將分四天向53所小學、30所國中、松山北高中中島分校、4所幼兒園，共計3萬8917人提供膳食。

    日本配合東京奧運和帕運的舉辦，開放地方城市登記為各國奧運選手代表隊的接待城，藉此促進地方與國際的體育和文化交流，結果台灣代表隊最為搶手，全日本有高達28個城市登記為台灣隊的接待城。

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